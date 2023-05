Warszawianka – nowy serial od SkyShowtime! Kiedy premiera? Fabuła, zwiastun, obsada

Warszawianka to serial, który pierwotnie powstać miał dla serwisu HBO Max. Platforma zrezygnowała jednak z tego projektu, a Warszawiankę przejęło debiutujące w naszym kraju SkyShowtime.

Autorem zdjęć do serialu jest Piotr Uznański. Producentką serialu jest zaś Izabela Łopuch.

Oficjalny opis serialu:

Warszawianka opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Swojego bohatera jeszcze przed premierą serialu postanowił przybliżyć widzom sam Borys Szyc, który w fesjbookowym poście napisał:

Poznajcie Czułego. Czuły nie chce dorosnąć. Chce kochać i być kochanym. Nie do końca mu się udaje. Ponad wszystko pragnie być wolnym. Ale świat mu na to nie pozwoli….znajdzie tysiąc sposobów, by wciągnąć go swoje tryby. WARSZAWIANKA. Czekam na tę premierę od dawna. Jakub Żulczyk napisał, Jacek Borcuch wyreżyserował, Piotr Uznański zrobił piękne zdjęcia. Iza Łopuch była sercem i mózgiem całej operacji. Premiera w czerwcu na @skyshowtimepl . W kontakcie.