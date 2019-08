Wasteland 3 - alfa testy wystartują już w tym miesiącu

Studio InXile Entertainment podzieliło się z nami dobrą wiadomością - pierwsze alfa testy gry Wasteland 3 wystartują już w sierpniu.

Wasteland 3 powstało dzięki zbiórce na portalu fig.co, społeczność graczy przeznaczyła na grę ponad 3,1 miliona dolarów. InXile Entertainment w najnowszym wpisie na stronie zbiórki poinformowało, że już 21 sierpnia pierwsi szczęśliwcy będą mogli wypróbować Wasteland 3 w akcji.

Dostęp do wersji alfa uzyskają osoby, który wpłaciły podczas zbiórki co najmniej 75 dolarów. Pozostali gracze będą musieli poczekać do fazy wczesnego dostępu, która będzie ostateczną próbą przed premierą Wasteland 3. Zarówno testy alfa, jak i wczesny dostęp będą dostępne wyłącznie platformie Steam (PC).

Twórcy podkreślili, że testy alfa skupione będą na walce. Gracze otrzymają dostęp zaledwie do małego wycinka produkcji, w którym będą mogli wypróbować swoje zdolności taktyczne. Do naszej dyspozycji otrzymamy wysokopoziomowe postacie oraz większość systemów związanych z walką, w tym pojazdy. Niestety spora ilość funkcji będzie niedostępna, potwierdzono już, że nie będziemy mogli podejrzeć perków and zdolności postaci. Tryb sieciowy również nie będzie niedostępny.

Wasteland 3 zmierza na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Gra nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery, twórcy na razie celują w okres wiosenny przyszłego roku.