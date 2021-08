Wasteland 3 powraca z nowym DLC - "Cult of the Holy Detonation"

Jedna z najlepszych gier RPG zeszłego roku - Wasteland 3, już tej jesieni powróci z nowym DLC - "Cult of the Holy Detonation". Mamy zwiastun.

Nie będziemy was oszukiwać, podczas Xbox Gamescom Stream Microsoft solidnie nas zaskoczył ogłoszeniem drugiego i ostatniego już DLC do Wasteland 3. "Cult of the Holy Detonation", bo o nim mowa, zapewni nam nie tylko zupełnie nowy obszar (Cheyenne Mountain) i historię, ale znacznie, znacznie więcej. Deweloperzy z InXile ujawnili, że czekają na nas nowi przeciwnicy (w tymi potężni bossowie), postacie niezależne, bronie, pancerze, a także wyzwania. "Cult of the Holy Detonation" ma bowiem zapewnić wysoki poziom trudności i "głęboko taktyczne starcia". Twórcy chcą zmusić doświadczonych graczy do zmiany swoich przyzwyczajeń i często chcąc wykonać daną misję będziemy musieli spełnić określone warunki. Nie wystarczy już wybić wszystkich przeciwników.

Wasteland 3: "Cult of the Holy Detonatio" doczekał się również premierowego zwiastuna i daty premiery. DLC trafi do sprzedaży już 5 października tego roku.

Jeśli do tej pory nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Wasteland 3, to z myślą o was zaprezentowano dzisiaj również zbiorcze wydanie Wasteland 3:Colorado Collection, w którym oprócz podstawowej wersji gry znajdą się również dodatki "The Battle of Steeltown" oraz "Cult of the Holy Detonation".

