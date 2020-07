Watch Dogs 2 za darmo. Sprawdź, jak zdobyć grę od Ubisoftu

Lubicie ciekawe gry z otwartym światem? Mamy dla was dobrą wiadomość - już w najbliższą niedzielę, Ubisoft będzie rozdawała Watch Dogs 2 za darmo.

Już w najbliższą niedzielę (12 lipca) odbędzie się transmisja Ubisoft Forward, podczas której francuski deweloper zaprezentuje nam m.in. nowe materiały z takich gier jak: Assassin’s Creed Valhalla czy Watch Dogs Legion. W promocji tego drugiego tytułu (jak i całego wydarzenia) ma pomóc promocja, w której otrzymamy Watch Dogs 2 za darmo.

Ubisoft zapowiedział, że każdy, kto zaloguje się do swojego konta Uplay w czasie trwania Ubisoft Forward, będzie mógł przypisać grę do swojej biblioteki za darmo. Właściwa impreza rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego, jednak już od 20:00 trwać będzie tzw. pre-show, który skupiać będzie się na aktualnie dostępnych na rynku grach od Ubisoftu.

Jeśli do obejrzenia Ubisoft Forward nie skusi was perspektywa zdobycia Watch Dogs 2 za darmo, to może zrobi to zapowiedź Far Cry 6. Według licznych informacji, Ubisoft już od dłuższego czasu pracuje nad pełnoprawną kontynuacją serii. Aktorzy, którzy podkładali głos postaciom ponoć zakończyli już pracę, co może oznaczać, że rozwój Far Cry 6 jest w zaawansowanym stadium. Pierwsza prezentacja gry ma się odbyć właśnie podczas najbliższego Ubisoft Forward.

