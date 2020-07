Watch Dogs 2 za darmo dla wszystkich, wciąż możecie odebrać grę Ubisoftu

Przegapiliście Ubisoft Forward i szansę na darmową wersję Watch Dogs 2? Nie martwcie się, wciąż możecie odebrać grę w Uplay.

Watch Dogs 2

Już w zeszłym tygodniu informowaliśmy was, że podczas wydarzenia Ubisoft Forward, możliwe będzie zdobycie Watch Dogs 2 za darmo. Niestety, wielu graczy musiało wczoraj "obejść się smakiem" bowiem wskutek problemów technicznych nie mogli oni uczestniczyć w transmisji, a tym samym odebrać darmowej wersji gry.

Francuski producent jest tego świadom i postanowił, że każdy gracz, który posiada konto w serwisie Uplay, może odebrać Watch Dogs 2 na PC za darmo, bez względu na to czy oglądał Ubisoft Forward, czy nie. Wszystko co musicie zrobić to wejść na tę stronę i postępować zgodnie z instrukcjami. Pamiętajcie jednak, że Watch Dogs 2 nie pojawi się w waszej bibliotece gier od razu. Producent podkreśla, że może to "chwilę potrwać".

Jeśli należycie do osób, które przegapiły wczoraj Ubisoft Forward, to przypominamy, że poznaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla oraz Far Cry 6.

Zobacz również: PlayStation 5 - nie podoba wam się biała wersja konsoli? Sony ma dla was Black Edition