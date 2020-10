Watch Dogs Legion - Ubisoft w mistrzowskim stylu przedstawia kooperację

Lubicie kooperację w grach? Zobaczcie zatem jak będzie ona wyglądać w Watch Dogs Legion.

Już za tydzień rozpocznie się wielki maraton Ubisoftu. W krótkich odstępach czasu otrzymamy bowiem aż trzy duże produkcje francuskiego producenta, a kolejne hity będą na nas czekać na początku 2021 roku.

Jako pierwszy do boju ruszy Watch Dogs Legion. Długo wyczekiwana gra z otwartym światem, która według zapowiedzi pozwoli nam wcielić się w niemal każdego mieszkańca Londynu przyszłości, otrzymała właśnie kolejny materiał promocyjny. Tym razem poświęcony trybowi kooperacji.

Ubisoft przyzwyczaił nas już do tego, że nietuzinkowo promuje swoją najnowszą produkcję. Nie inaczej jest i tym razem. Spójrzcie sami, jak szkoli się członków ruchu oporu Watch Dogs Legion.

Kooperacja w Watch Dogs Legion pozwoli na wspólną zabawę do czterech graczy (tylko za pośrednictwem sieci). Twórcy pozwolą nie tylko na wspólne "szwendanie" się po mieście, ale również przygotują dla nas specjalne misje i tryby, które mają sprawdzić nasze zdolności do współpracy.

Watch Dogs Legion zadebiutuje już 29 października na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Nieco później - 10 listopada, gra pojawi się również na Xbox Series X, a następnie - 19 listopada, na PlayStation 5. Co istotne, kupując grę w wersji na konsole ósmej generacji otrzymacie darmowy upgrade do ulepszonych wydań na nowych urządzeniach Microsoftu i Sony.

