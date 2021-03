Watch Dogs Legion połączy się z Assassin's Creed. Ubisoft ujawnia plany rozwoju gry

Firma Ubisoft zapowiedziała właśnie szereg nowości, które trafią do gry Watch Dogs Legion. Czeka nas m.in. crossover z serią Assassin's Creed.

Watch Dogs Legion z pewnością nie był takim hitem, na jaki liczyli twórcy. Ubisoft przyzwyczaił nas już do tego, że nigdy nie porzuca wydanych przez siebie gier. Francuskiemu producentowi udało się już "przywrócić do życia" takie tytuły jak: Rainbow Six Siege, For Honor, The Division czy ostatnio Ghost Recon Breakpoint.

Francuski producent ujawnił właśnie, że nie ma zamiaru wycofywać się również ze wsparcia dla Watch Dogs Legion. Co więcej, opublikował listę aktualizacji, DLC i nowości, które trafią do gry w nadchodzących miesiącach.

Na początek - już w kwietniu, posiadacze przepustki sezonowej Watch Dogs Legion będą mogli cieszyć się z nowej bohaterki - Miny Sidhu, która jest wstanie wpływać na umysł swoich przeciwników. W maju do gry trafi szereg darmowych dodatków dla wszystkich graczy, w tym nowa misja taktyczna. Miesiąc później do gry trafi obszerne DLC zatytułowane - Bloodline, które przedstawi nam zupełnie nową historię. Co ciekawe, jej akcja zostanie umiejscowiona w Londynie sprzed wydarzeń zaprezentowanych w podstawowej wersji gry.

W sierpniu z kolei czeka nas wielkie globalne wydarzenie (za darmo dla wszystkich graczy) i crossover z serią Assassin's Creed. W grze pojawią się nowe zadania i wyzwania, w których udział wezmą współcześni członkowie zakonu Asasynów. Posiadacze przepustki sezonowej będą mogli również cieszyć się z nowej bohaterki - Darcy, które jest członkinią zakonu.

Watch Dogs Legion za darmo na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i PC

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wypróbować Watch Dogs Legion, to właśnie teraz macie ku temu znakomitą okazję. Już jutro wystartuje "darmowy weekend" z grą Ubisoftu, który potrwa do 28 marca. W tym czasie otrzymacie pełny dostęp do produkcji (cały tryb dla jednego gracza + tryb sieciowy). Co istotne, jeśli po darmowym okresie próbnym Watch Dogs Legion przypadnie wam do gustu i zdecydujecie się na zakup tytułu, to wszystkie poczynione postępy zostaną przeniesione do pełnej wersji.

Zachęcić was do ewentualnego zakupu może również promocja, w ramach której kupicie Watch Dogs Legion 50% taniej na wszystkich platformach.

