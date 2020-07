Watch Dogs Legion – trailer, gameplay i data premiery

Francuski producent postanowił rozpocząć tegoroczny Ubisoft Forward „z wysokiego C” i ujawnił datę premiery wyczekiwanego Watch Dogs Legion. Oprócz tego pokazano również nowy gameplay i zwiastun.

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion miało początkowo zadebiutować na początku tego roku. Ubisoft postanowił jednak przesunąć premierę gry, aby zespół za nią odpowiedzialny mógł w spokoju pracować nad jej rozwojem.

W dniu dzisiejszym francuski producent potwierdził, że po miesiącach oczekiwania, w trzecią odsłonę serii Watch Dogs zagramy już 29 października na PlayStation 4, Xbox One i PC. W przyszłości możemy się również spodziewać premiery na PS5 i Xbox Series X.

Oprócz tego zaprezentowano nam klimatyczny zwiastun o silnym wydźwięku społeczno-politycznym, w reżyserii Alberto Milego.

Nie zabrakło również nowego materiału z rozgrywki, który skupia się na historii i bohaterach Watch Dogs Legion.

Przypomnijmy, Watch Dogs Legion przenosi nas do Londynu przyszłości, w którym władza stara się kontrolować wszystko i wszystkich. Każdy, kto chce wyłamać się z jej okowów traktowany jest automatycznie jako terrorysta. Co ciekawe, Watch Dogs Legion nie posiada jednego, z góry ustalonego protagonisty. Zamiast tego gracze muszą rekrutować członków ruchu oporu, którymi poruszają się w świecie gry. Jak podkreślają twórcy do naszej organizacji będziemy mogli wcielać niemal każdą postać, którą spotkamy w otwartym świecie gry.

Jesień tego roku może należeć do Ubisoftu. Niespełna trzy tygodnie po premierze Watch Dogs Legion, na rynku zadebiutuje Assassin's Creed Valhalla.

Zobacz również: PlayStation 5 - nie podoba wam się biała wersja konsoli? Sony ma dla was Black Edition