Watch Dogs Legion - wymagania sprzętowe. Czy wasz PC to udźwignie?

Firam Ubisoftu ujawniła właśnie wymagania, jakie musi spełnić nasz PC, aby móc cieszyć się płynną rozgrywką w Watch Dogs Legion.

W Watch Dogs Legion zagramy już 29 października. Jeśli zainteresowała was najnowsza propozycja Ubisoftu, to warto sprawdzić czy wasze pecety będą w stanie "udźwignąć" najnowszą odsłonę serii. Ubisoft właśnie opublikował szczegółowe informacje na temat wymagań dedykowanych poszczególnym ustawieniom graficznym.

Watch Dogs Legion - poznaliśmy wymagania sprzętowe na PC

Poniżej znajdziecie wymagania sprzętowe Watch Dogs od najniższych do najwyższych - z 4K i wsparciem dla technologii ray tracing i DLSS.

Watch Dogs Legion wymagania sprzętowe:

Niskie / 1080p

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 lub AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 45 GB

OS: Windows 10 (64 bit)

Wysokie / 1080p

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Miejsce na dysku: 45 GB

OS: Windows 10 (64 bit)

Wysokie / 1440p

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S lub AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Miejsce na dysku: 45 GB

OS: Windows 10 (64 bit)

Ultra / 4K

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti lub AMD Radeon VII

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Miejsce na dysku: 45 GB (+ 20 GB na tekstury w wyższej rozdzielczości)

OS: Windows 10 (64 bit)

Wysokie / 1080p / ray tracing

CPU: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Miejsce na dysku: 45 GB

OS: Windows 10 (64 bit)

Ultra / 4K / ray tracing

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Miejsce na dysku: 45GB (+20 GB na tekstury w wyższej rozdzielczości)

OS: Windows 10 64 bit)

Jeśli PC to nie wasza bajka to pamiętajcie, że Watch Dogs Legion trafi 29 października również na PlayStation 4 i Xbox One, a w późniejszym terminach na Xbox Series X i PlayStation 5. Warto też dodać, że konsole nowej generacji zaoferują nam pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K i technologii ray tracing.

Zobacz również: Watch Dogs Legion zapowiada się znakomicie. Rewolucja nadchodzi