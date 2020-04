Watch Dogs Legion zadebiutuje wraz z premierą PlayStation 5 i Xbox Series X

Watch Dogs Legion jest już oficjalnie produkcją next-genową, gra zadebiutuje wraz z konsolami PlayStation 5 i Xbox Series X.

Watch Dogs Legion zaprezentowano podczas zeszłorocznych targów E3. Pierwotnie gra miała się ukazać już w pierwszym kwartale tego roku, jednak po fatalnym przyjęciu takich gier, jak Far Cry: New Dawn, a później Ghost Recon: Breakpoint, francuski producent zdecydował się przesunąć wszystkie premiery gier i mocno zmienić podejście do ich tworzenia.

Choć wciąż nie wiemy, kiedy dokładnie na sklepowych półkach pojawi się na Watch Dogs Legion, to CEO Ubisoftu - Yves Guillemot, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że produkcja będzie gotowa na premierę PlayStation 5 i Xbox Series X. Co więcej, francuski producent jest gotów opóźnić debiut gry jeśli okaże się, że Sony i Microsoft wydadzą swoje konsole nieco później, niż się obecnie spekuluje.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że konieczność pracy zdalnej, wywołanej pandemią koronawirusa, nie odbiła się w negatywny sposób na tempie prac wszystkich zespołów Ubisoftu.

Przypomnijmy, że obecnie Ubisoft pracuje nad pięcioma dużymi grami, które mają się ukazać do końca bieżącego roku fiskalnego (31 marzec 2021). Oprócz Watch Dogs Legion, trwają również prace na kooperacyjną strzelanką - Rainbow Six Quarantine, grą z otwartym światem, inspirowanym grecką mitologią - Gods & Monsters, oraz dwoma nieujawnionymi jeszcze projektami. Wielce prawdopodobne, że jednym z nich jest nowa odsłona serii Assassin's Creed, która, według licznych źródeł, przeniesie nas do początków roku 1000 i pozwoli wcielić się w duńskiego wikinga.

Zobacz również: Ubisoft zamierza zrezygnować z gier z otwartym światem

źródło: vg247.com