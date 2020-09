Watch Dogs Legion zapowiada się znakomicie. Rewolucja nadchodzi

Watch Dogs Legion wyrasta na jedną z najciekawszych i najbardziej rewolucyjnych produkcji Ubisoftu od lat. Nowy gameplay sprawił, że już nie możemy doczekać się premiery.

Watch Dogs Legion zapowiada się na prawdziwą rewolucję

Podczas ostatniego Ubisoft Forward nie mogło zabraknąć najnowszej odsłony serii Watch Dogs - Legion. Francuski producent opóźnił premierę gry o wiele długich miesięcy, aby zespół za nią odpowiedzialny miał czas na doszlifowanie produkcji. Czy ostatecznie udało się tego dokonać?

Watch Dogs Legion z rewolucyjną rozgrywką?

Ubisoft często jest krytykowany za tzw. "recykling treści", czyli wykorzystywanie elementów z jednej produkcji w innej. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że francuski producent w pewnym momencie dotarł do sytuacji, w której gracze odnosili wrażenie, że ciągle grają w jedną i tę samą produkcję.

Po wielkim kryzysie wywołanym fatalnym przyjęciem Ghost Reckon: Breakpoint, Ubisoft zdecydował się na rewolucję. Producent opóźnił wszystkie swoje premiery i rozpoczął proces fundamentalnych zmian. Pierwszą produkcją, która ma prezentować "nowy Ubisoft" będzie właśnie Watch Dogs Legion.

Trzecia odsłony serii zapowiada się na prawdziwą rewolucję, do naszej dyspozycji otrzymamy bowiem nie jednego, nie dwóch, a nawet setki bohaterów. Akcja gry przenosi nas do Londynu w niedalekiej przyszłości, gdzie naprawdę źle się dzieje. Gracze wcielą się w lidera ruchu oporu, który do swojej drużyny będzie mógł zrekrutować niemal każdego mieszkańca metropolii. Co więcej, każdy z rekrutów ma być unikalny, co sprawi, że do każdego zadania będziemy mogli podejść na mnóstwo różnych sposobów. Brzmi fajnie? Pewnie!

Jesteście ciekawi jak to wygląda w praktyce? Ubisoft w zabawny sposób przedstawia to na najnowszym materiale z rozgrywki.

W Watch Dogs Legion zagramy już 29 października na PlayStation 4, Xbox One i PC. W późniejszym terminie odbędzie się również premiera na PS5 i Xbox Series X.