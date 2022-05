"Wąż z Essex" – fabuła, obsada, premiera. Wszystko, co chcesz wiedzieć o nowym serialu Apple

Surowe klify, mgła i zimne rozlewiska to sceneria, w której rozgrywa się akcja gotyckiego serialu Apple TV. Premiera już wkrótce, a oto wszystko, czego warto się dowiedzieć przed seansem "Węża z Essex".

Spis treści

"Wąż z Essex" – powieść

Nowy serial platformy Apple TV powstał na podstawie powieści o tym samym tytule, autorstwa Sarah Perry. Wydana w 2016 roku książka nawiązuje do literatury gotyckiej i sięga po wątki historyczne łącząc je z fikcyjnymi postaciami i motywami fantastycznymi.

Wąż z Essex szybko okazał się sukcesem wydawniczym. Jako książka roku 2016 powieść zdobyła British Book Awards.

"Wąż z Essex"– serial

Główna bohaterka serialu to Cora Seaborne – młoda wdowa, która po śmierci toksycznego męża wraz z synem szuka miejsca, w którym mogłaby zacząć wszystko od nowa. Paleontologiczna pasja wiedzie ją do (fikcyjnego) miasteczka Aldwinter w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii. W okolicy krąży bowiem legenda o wężowym monstrum, które według Cory mogłoby stanowić rodzaj dinozaura ocalałego z zagłady swojego gatunku.

fot. Apple TV

Wydarzenia nabierają tempa, gdy w miasteczku znika dziewczynka, a za zdarzenie mieszkańcy obwiniają właśnie tajemniczego Węża. Bazując na naukowych faktach Cora postanawia rozwikłać zagadkę. Nieoczekiwanego sojusznika zyskuje w postaci pastora Willa Ransome'a, z którym łączy ją nie tylko chęć wyjaśnienia tajemniczych zdarzeń.

Tytuł: Wąż z Essex

Wąż z Essex Twórcy: Andrea Cornwell

Andrea Cornwell Gatunek: dramat historyczny, fantasy

dramat historyczny, fantasy Liczba sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 6

6 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Wielka Brytania

Scenariusz do serialu stworzyła Anna Symon. Wszystkie odcinki wyreżyserowała Clio Barnard.

Data premiery

Stworzony przez platformę Apple TV serial swoją premierę ma 13 maja 2022 roku. Produkcja składa się z 6 odcinków – dwa pierwsze pojawią się w serwisie tego samego dnia.

Kolejne odcinki swoją premierę będą miały co tydzień.

Obsada

W rolę Cory Seaborne wciela się Claire Danes (Romeo i Julia, Gwiezdny pył, Homeland). Rolę pastora Willa Ransome'a gra z kolei Tom Hiddleston (Avengers, Wzgórze krwi, Loki).

fot. Apple TV

W obsadzie Węża z Essex pojawia się również:

Clémence Poésy – Stella Ransome

– Stella Ransome Frank Dillane – Luke Garrett

– Luke Garrett Dixie Egerickx – Jo Ransome

– Jo Ransome Michael Jibson – Matthew Evansford

– Matthew Evansford Hayley Squires – Martha

– Martha Lily-Rose Aslandogdu – Naomi Banks

Trailery

Wąż z Essex to opowieść m.in. o starciu wiary i zdrowego rozsądku. Konflikt nowoczesnych teorii i ludowych wierzeń wyraźnie widoczny jest w zwiastunie serialu:

Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o przedstawionej w serialu opowieści, spójrzcie też na drugi spot promujący serial:

"Wąż z Essex" – czy jest oparty na faktach?

Serial, osadzony w czasach rewolucji industrialnej i rozkwitu nauki, może sprawiać wrażenie opartego na prawdziwych wydarzeniach. Jednak zarówno bohaterowie, jak i wydarzenia są w pełni dziełem autorki książki, Sarah Perry. Pomysł na wodne monstrum w wyobraźni pisarki narodził się dzięki XVII-wiecznej rycinie przedstawiającej gigantycznego węża.

W celtyckich legendach wodne potwory to popularne bestie. Z kolei wężowe monstra cieszyły się dużym zainteresowaniem w epoce wiktoriańskiej, korespondując z ówczesną moralnością i religijnymi obsesjami, ale również teorią ewolucji Darwina. Wszystkie te elementy łatwo można odnaleźć zarówno w powieści Perry, jak i w serialu Apple TV.

