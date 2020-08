Ważą się losy serii Galaxy Note - Galaxy S21 zaoferuje rysik S-Pen

Czyżby Samsung zamykał pewną epokę? W przyszłym roku możemy zobaczyć jedynie flagowe modele z linii Galaxy S. Koreańczycy mogą porzucić serię Galaxy Note.

Samsung powoli ugina się pod presją klientów, inwestorów oraz słabych wyników finansowych. Rok 2020 z pewnością nie jest taki, jak oczekiwano.

Pióro S-Pen i Galaxy Note 8

Po porażce sprzedażowej z Galaxy S20 i Galaxy Note 20 oraz nieudanym układzie Exynos 990 władze Samsunga zastanawiają się nad przyszłością działu mobilnego.

Najnowszy pomysł jest nieco szalony i zakłada uśmiercenie linii Galaxy Note, która od dziewięciu już lat charakteryzuje się obecnością pióra S-Pen.

Debiutujący właśnie na półkach sklepowych Galaxy Note 20 może być ostatnim flagowym smartfonem Samsunga z linii Galaxy Note. Czy to oznacza, że pióro S-Pen przejdzie do historii? Niekoniecznie - pomysł zakłada implementacje S-Pen w flagowych modelach z rodziny Galaxy S. W przyszłości S-Pen może trafić również do składanych smartfonów takich, jak Galaxy Z Fold, gdzie moglibyśmy skorzystać z większej powierzchni roboczej.

Według raportu The Elec Samsung opracowuje flagowy smartfon z rodziny Galaxy S ze wsparciem dla pióra S-Pen w najdroższej wersji - następcy Galaxy S20 Ultra.

Im dłużej o tym myślę tym bardziej dochodzę do wniosku, że to bardzo dobre rozwiązanie. Obecnie Galaxy S20 Ultra i Galaxy Note 20 Ultra różnią się szczegółami, a na dodatek Galaxy S20 Ultra jest droższy. Jakby tego było mało Note 20 Ultra w zamian za pióro S-Pen i lepszy ekran oferuje gorszy aparat.

Połączenie obu modeli w następcę Galaxy S20 Ultra byłoby dobrym rozwiązaniem.

Porzucenie serii Galaxy Note ma jeszcze jeden argument. Kupujący flagowego Samsunga z serii Galaxy S nie będą mieli przestarzałego urządzenia po zaledwie 6 miesięcy. Brak Galaxy Note oznacza prezentacje flagowców raz do roku. Taki cykl życia produktu idealnie sprawdza się między innym u Apple.

