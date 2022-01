Ważna aktualizacja sterowników Intela. Poprawiają Wi-Fi i BT

Producent wypuścił nowe sterowniki dla swoich adapterów łączności bezprzewodowej. Przeznaczone są dla systemów Windows 10 oraz Windows 11.

Poprzedni zestaw sterowników Intel naprawiał bugi i błędy związane z pojawianiem się Błękitnego Ekranu Śmierci oraz innym nieprzyjemnymi efektami związanymi z łącznością bezprzewodową. Teraz otrzymujemy aktualizację, która trafi do użytkowników adapterów:

AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461;

8265, 8260;

7265, 3165, 3168.

Co warto podkreślić, sterowniki są dostępne tak, jak zazwyczaj, czyli poprzez narzędzie Intela, jednak zostaną one udostępnione falami, czyli pojawią się u poszczególnych użytkowników w trakcie nadchodzących tygodni. Jak wspomniałem we wstępie, przeznaczone są dla użytkowników systemów Windows 10 oraz Windows 11. Poprawiają stabilność łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth, usprawniają również obsługę profili WPA/AES.

Jak sprawdzić, jakiego adaptera używasz? Najlepiej w tym celu użyć Menadżera Urządzeń - tam na liście znajdziesz adapter używany przez Twoją maszynę.

