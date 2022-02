Ważna aktualizacja zmierza na Xbox Series X/S

Quick Resume to zdecydowanie jedna z najciekawszych i najbardziej chwalonych przez graczy funkcji Xbox Series X/S. Na czym ona polega? Już na poprzedniej generacji konsol od Microsoft mogliśmy swobodnie wznawiać rozgrywkę, jednak warunkiem było to, że konsola będzie włączona lub uruchomiona w trybie czuwania. Quick Resume pozwala na odłączenie konsoli, przeniesienie jej np. do innego pomieszczenia i możliwość uruchomienia gry w miejscu, w którym poprzednio skończyliśmy.

Na czym polega ulepszenie? Do Quick Resume będą mogły być podpięte dwa tytuły. Dzięki temu nawet częste przechodzenie pomiędzy produkcjami nie będzie wiązało się z utratą danych. Co więcej, jeśli będziemy chcieli dodać trzecią grę, to sami zdecydujemy, który z zapisanych wcześniej tytułów usuniemy z listy.

Aktualnie funkcja trafiła do testów u wybranych graczy w programie Alpha Xbox Insiders.

Trzeba przyznać, że Microsoft stale dba o jak największe udogodnienia dla graczy i pozwala cieszyć się z wielu gier, które dostępne są na platformę.

Some screens of the "keep in Quick Resume" feature going out to Alpha Xbox Insiders at 2PM PT today! Up to two games can be "pinned" so they won't be lost unless the game updates or you remove it. If you try to add a third game, you'll be prompted to choose which game to remove. pic.twitter.com/4nCvmu9FoK