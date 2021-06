Ważna nowość w iOS! Aplikacje zadziałają szybciej

Druga beta iOS 15 wprowadziła nowy mechanizm, który przyśpieszy działanie wybranych aplikacji i poprawi pracę wielozadaniową.

Apple po kilku latach w końcu zdecydowało się na zmianę sposobu zarządzania pamięcią operacyjną. Tablety iPad i smartfony iPhone mają obecnie nawet 16 GB pamięci operacyjnej (najdroższy iPad Pro z procesorem Apple M1).

iPad Pro Źródło: macworld.com

W drugiej becie iOS 15 Apple pozwoliło wybranym aplikacją prosić o dostęp do dodatkowej ilości pamięci operacyjnej. Rozwiązanie to trafi do finalnych wersji iOS 15 oraz iPadOS 15.

Co zmieni się w zarządzaniu pamięcią operacyjną po jesiennych aktualizacjach?

W chwili obecnej aplikacje mają ograniczoną ilość pamięci operacyjnej, z której mogą skorzystać.

iPad Pro z procesorem Apple M1, który może posiadać nawet do 16 GB pamięci operacyjnej jest w stanie udostępnić na potrzeby aplikacji zaledwie 5 GB RAMu, co stanowi zaledwie 31% dostępnej ilości.

Oznacza to, że wybrane programy (w szczególności do obróbki zdjęć i montażu wideo) nie są w stanie wykorzystać pełnego potencjału tabletów i smartfonów od Apple.

Druga beta iOS 15 oraz iPadOS 15 wprowadza nowe rozwiązanie, które pomaga deweloperom poprosić o udostępnienie większej ilości pamięci operacyjnej. Dokumentacja firmy Apple w chwili obecnej nie określa o ile dodatkowe RAMu mogą prosić twórcy. Firma podkreśla również, że opcja ograniczona jest do wybranych modeli. Prawdopodobnie chodzi o iPada Pro oraz droższe modele iPhone'a z dopiskiem Pro/Pro Max.

Apple z pewnością nie pozwoli użytkownikom na wykorzystanie całkowitej pamięci masowej dostępnej na urządzeniu.

Wyżej wymieniona zmiana ucieszy posiadaczy najdroższych urządzeń od Apple.

Źródło: Macrumors.com