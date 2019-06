Ważni pracownicy Microsoftu przechodzą do Facebooka

Pierwsza z tych osób to Gabriel Aul, który od 2014 roku stał na czele programu Windows Insider. Odpowiadał między innymi za komunikację z użytkownikami oraz do 2016 roku szykował informacje prasowe z informacjami o nowych buildach Windows 10. W Microsofcie spędził aż 27 lat - a obecnie wpisał na swoim profilu LinkedIn nowe stanowisko: wiceprezes Facebooka, jednak bez podania zakresu swoich obowiązków oraz kompetencji. Jego obowiązki w Redmond przejęła Dona Sarkar, piastująca dotychczas stanowisko Corporate Vice President of Program Management - Windows Engineering Systems.

Today is my first day as a Facebook employee. After more than 2 decades at Microsoft I am excited for a new adventure. I want to thank immensely all of the #windowsinsiders who I have been so fortunate to connect with over the years on Twitter.