Wciąż nie korzystasz z eSIM? Nie przejmuj się, to iSIM będzie przyszłością

Qualcomm ogłosił, że wprowadza smartfony z iSIM wraz z przyszłymi układami Snapdragon.

Nie każdy zdążył przejść z kart Nano SIM na rzecz eSIM, a już wygląda na to, że eSIM jest już gotowe do zastąpienia przez bardziej zaawansowaną technologią, co sprawi, że telefony będą bardziej kompaktowe i zaoferują lepszą wydajność energetyczną.

W zeszłym roku Qualcomm pokazał specjalnie zmodyfikowaną wersję Galaxy Z Flip 3, aby zademonstrować iSIM. W tym roku firma zintegrowała iSIM z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Wersja iSIM w Snapdragonie 8 Gen 2 otrzymała certyfikat GSMA i oferuje taki sam poziom bezpieczeństwa jak eSIM, co powinno rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.

Zobacz również:

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

W porównaniu do karty Nano SIM (która mierzy 12,3 x 8,8 mm), iSIM jest 100x mniejsze. Mierzy mniej niż 1 milimetr kwadratowy i znajduje się wewnątrz procesora, takiego jak Snapdragon 8 Gen 2. Jego podstawową zaletą jest to, że eliminuje potrzebę posiadania slotu na kartę SIM, pozwalając na wykorzystanie miejsca na coś innego, jak lepszy głośnik lub dodatkowy silnik wibracyjny. Dzięki niemu telefon jest też bardziej odporny na pył i wodę.

Dodatkowo Qualcomm twierdzi, że iSIM jest o wiele bardziej energooszczędny niż eSIM czy karta Nano SIM, co przekłada się na poprawę żywotności baterii. Qualcomm i Thales rozpoczęły prezentację możliwości iSIM w zmodyfikowanej wersji Snapdragona 8 Gen 2. Oczekuje się, że do 2030 roku zostanie wysłanych około 300 milionów telefonów z systemem iSIM.