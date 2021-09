Wczesne benchmarki nowego iPada mini ujawniają obniżone taktowanie CPU i GPU

Apple zaskoczyło wszystkich, ogłaszając, że iPad mini będzie posiadać profesor A15 Bionic. Teraz do sieci trafiły pierwsze testy syntetyczne tego urządzenia.

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki testów Geekbench dla CPU i GPU, które potwierdzają, że iPad mini na pewno posiada układ Apple A15 Bionic i jest to nawet wersja z 5-rdzeniowym GPU zastosowanym także w duecie iPhone'ów 13 Pro (waniliowe 13 i 13 mini dostają 4-rdzeniowe GPU).

Wyniki ujawniają, że tablet faktycznie wykorzystuje trzecią wersję układu, tę z obniżonym taktowaniem CPU. Procesor iPada mini (2021) pracował z częstotliwością do 2,93 GHz i jest sparowany z 4 GB pamięci RAM. Procesory iPhone'a 13 i 13 Pro pracowały z częstotliwością 3,23 GHz, a te mają odpowiednio 4 GB i 6 GB pamięci RAM.

Źródło: Apple

Oczywiście, procesor rzadko kiedy spędza czas na najwyższym taktowaniu (na pewno nie w teście wielordzeniowym), więc nie ma to zbyt dużego wpływu na końcowy wynik. Poza tym, nowy iPad mini to ogromny upgrade w stosunku do 2-letniego poprzednika (który wykorzystuje 3-letni chipset).

Przechodząc do testu graficznego, okazuje się, że GPU został nieco podkręcony. Nie znamy dokładnej częstotliwości, ale jego wynik jest tuż poniżej tego z iPhone'a 13 Pro. Jest to po raz kolejny ogromny wzrost prędkości w stosunku do starego iPada mini.