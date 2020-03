We Włoszech ruch internetowy wzrósł o 70%. Powód?

Włochy to jedno z państw najciężej doświadczających epidemii koronawirusa. Jak się okazuje, większość dzieci w tym kraju spędza ten czas, grając w Fortnite.

Czytając tytuł tego newsa można było pomyśleć o udostępnieniu za darmo PorHuba we Włoszech, jak się jednak okazuje, większy ruch generuje gra od Epic Games. Kwarantanny we Włoszech obejmują miasta i wsie, a kto może - pracuje zdalnie. Połączenie pracy zdalnej, Fortnite oraz wspomnianego serwisu dla dorosłych spowodowało, że od momentu ogłoszenia kwaratanny ruch internetowy wzrósł o 70%. Oczywiście nie jest to zasługa tylko tych trzech czynników - ludzie korzystają z sieci do zdobywania informacji, oglądania filmów, słuchania muzyki, itp., jednak to właśnie w tych trzech wymienionych obszarach zauważalnie podniosła się aktywność użytkowników.

Dane te pochodzą od włoskiej firmy telekomunikacyjnej Telecom Italian SpA. Zdradziła ona także, że drugą co do popularnością grą online w czasie kwarantanny jest Call of Duty. Dostawca chwali się również, że mimo wzmożonego ruchu sieciowego prędkość transferu danych pozostaje niezmienna, co dobrze świadczy o infrastrukturze. Na ruch wpływaja także zakupy online gier, których dokonują Włosi. Obecnie gry na PC i konsole mają częśto wielkość ponad 40GB, dlatego ich pobieranie zajmuje trochę czasu oraz zajmuje pasmo.

Źródło: PCMag