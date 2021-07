Wear OS 3 - lista kompatybilnych modeli smartwatchów

Przedstawiamy listę inteligentnych zegarków, które są lub będą kompatybilne z najnowszą aktualizacją system operacyjnego Wear OS 3.

Google do tej pory potwierdziło, że tylko garstka obecnych i nadchodzących smartwatchy będzie mogła zostać zaktualizowana do Wear OS 3 w 2022 roku. Nowy system ma przynieść ogromną ilość ulepszeń dla smartwatchy napędzanych Androidem 11 i nowszymi. Samsung również odegrał ważną rolę w rozwoju Wear OS 3. Łącz swoje siły, obie firmy były w stanie stworzyć zunifikowany system, który dodatkowo na smartwatchach Samsunga dostanie nakładkę One UI Watch.

Wszystko wskazuje na to, że ta nowa wersja systemu będzie się znacznie różnić od istniejącego doświadczenia z Wear OS. Większość obecnych smartwatchów, w tym wszystkie zegarki zasilane przez chip Snapdragon Wear 3100 i starsze, nie będą otrzymywać aktualizacji. Zamiast tego, wszystkie obecnie dostępne zegarki, które otrzymają aktualizację Wear OS 3 - trio od Mobvoi - są zasilane przez chip Snapdragon Wear 4100.

Zobacz również:

Podczas, gdy przeskok z chipu Snapdragon Wear 2100 do 3100 już miał zauważalny wpływ na wydajność smartwatcha, Snapdragon Wear 4100 jest najbardziej znaczącą aktualizacją chipu, jaką Qualcomm zaoferował dla urządzeń ubieralnych w ciągu ostatnich lat. Ta różnica w wydajności jest niewątpliwie jednym z powodów, dlaczego te wcześniejsze smartwatche są pozostawione w tyle przez Wear OS 3.

Patrząc w przyszłość, inteligentne zegarki, które wkrótce będą miały swoją premierę - zarówno od Fossil, jak i Mobvoi - będą posiadać Wear OS 2, a następnie dostaną aktualizację do nowej wersji. Co jest jednak ważne, rzeczywista aktualizacja do Wear OS 3 nie dotrze do kompatybilnych smartwatchów aż do połowy lub drugiej połowy 2022 roku.

Z najnowszych informacji wynika także, że nadchodzący Galaxy Watch 4 od Samsunga będzie działać na zunifikowanej platformie One UI Watch, co mocno zaznaczy debiut Wear OS 3 na rynku smartwachy. Do tej pory żadne inne smartwatche nie zostały potwierdzone.

Poniżej znajdziesz listę wszystkich urządzeń kompatybilnych z Wear OS 3: