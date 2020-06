Webinary - branża, która wzrosła 10 krotnie w zaledwie 3 miesiące

Branża webinarów jest największym wygranym pandemii koronawirusa. W związku ze zmianami odnotowano aż 1156% wzrost liczby organizowanych spotkań.

Najnowszy raport firmy ClickMeeting jasno pokazuje, że świat webinarów możemy podzielić na dwa okresy - sprzed pandemii oraz po pandemii.

Spotkanie online Źródło: Chris Montgomery/Unsplash

Tylko w marcu 2020 roku, czyli w momencie, w którym w Polsce ogłoszono lockdown z powodu wzrastającej liczby zachorowań na koronawirusa, liczba wydarzeń organizowanych na badanej platformie wzrosła czterokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu czasu w 2019 roku.

W czasie pandemii większość pracowników pozostaje w domu. Spotkania klasyczne zamieniły się w wideokonferencje, a konferencje organizowane lokalnie w centrach konferencyjnych przeniosły się do sieci. Wszystko to spowodowało niebotyczny wzrost zainteresowania spotkaniami online. W Polsce w marcu 2020 roku wyniósł on aż 1156%. Inne kraje również nie mają się czego wstydzić. W Niemczech liczba webinarów wzrosła o 519%, w Grecji o 868%, a we Francji o 423%.

Tak gigantyczne wzrosty zainteresowania są ogromnym wyzwaniem dla narzędzi do organizacji webinarów takich, jak polskie ClickMeeting. Szybko okazało się, że w zaledwie miesiąc z platformy skorzystało aż 3 203 034 użytkowników. To 1/3 całego ruchu z 2019 roku.

Znaczne zwiększenie zainteresowania webinarami zmusił firmy do zmian organizacyjnych, a także zwiększenia zasobów kadrowych i sprzętowych.

Według danych z badanej platformy dzienna liczba organizowanych spotkań online w marcu 2020 roku wzrosła czterokrotnie. Średnio było to 7908 unikalnych wydarzeń dziennie. Dla porównania rok temu liczba ta wynosiła zaledwie 1918.

Najpopularniejszym dniem na organizowanie wydarzeń online jest wtorek. Dzień ten utrzymuje się na pozycji lidera już od kilku lat.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że organizujemy krótsze spotkania - średni czas skrócił się z 85 do 77 minut, ale za to nieco bardziej się w nie angażujemy.

Webinary w dalszym ciągu organizowane są głównie w celach edukacyjnych. Szkoły i uniwersytety odpowiadają za organizację aż 26% tego typu wydarzeń. Szkolenia i kursy online to 10% całości, a spotkania branży marketingowej i PR to aż 17%.

Co ciekawe z rozwiązań do organizacji webinarów korzystają wszyscy - od użytkowników prywatnych, freelancerów, aż po wielotysięczne korporacje. Aż 8 na 10 respondentów zaznacza, że nawet, jeżeli sytuacja na świeci się uspokoi nadal będą korzystać z webinarów.

W trackie pandemii koronawirusa zauważono także, że niektóre funkcje znacząco zyskały na popularności. Mowa między innymi o udostępnianiu prezentacji w czasie rzeczywistym, współdzieleniu tablicy, pulpitu czy nagrania z YouTube. Z funkcji tych korzystamy kilka razy częściej, niż normalnie.

Niezwykle istotna jest także możliwość uzyskiwania certyfikatu po ukończeniu odpowiedniego kursu. Opcja ta nabrała nowego znaczenia w dobie koronawirusa, kiedy to klasyczne centra szkoleniowe były zamknięte.

