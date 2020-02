Według FCC co najmniej jeden operator łamie prawo dotyczące współdzielenia lokalizacji

Federalna Komisja Łączności zajmuje się sprawą niezgodnego z prawem ujawniania w czasie rzeczywistym położenia swoich klientów.

Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych zajmuje się nową sprawą dotyczącą łamania prawa. Chodzi o szumną ostatnimi czasu lokalizacje użytkowników. W tym aspekcie skapitulowało nawet Apple i pozwoliło na wyłączenie układu U1 w najnowszych modelach iPhone'a.

Teraz okazało się, że co najmniej jedna firma telekomunikacyjna w Stanach Zjednoczonych złamała prawo federalne w odniesieniu do ujawniania danych dotyczących lokalizacji klientów w czasie rzeczywistym. Informacja ta została przekazana przez Federalną Komisję Łączności w piątek.

Przewodniczący FCC Ajit Pai przekazał w liście do kilku członków Kongresu, że Biuro Egzekwowania Przepisów doszło do tego wniosku po przeprowadzeniu dochodzenia.

Biuro do spraw egzekwowania prawa Federalnej Komisji Łączności rozpoczęło w maju 2018 roku śledztwo po tym, jak w sieci pojawiły się informacje o operatorach sprzedających dane dotyczące lokalizacji swoich użytkowników firmom trzecim. Informacje te mogą być wykorzystywane do celów takich, jak lokalizowanie telefonów komórkowych czy uzyskiwanie pomocy w nagłych wypadkach, ale mogą również być wykorzystywane przez agregatory danych, które wykorzystują je do czynności niezgodnych z prawem.

Kongres podchodzi do sprawy bardzo poważnie. Senator Ron Wyden po ogłoszeniu sprawy powiedział, że "Zaniedbanie w kwestii bezpieczeństwa i prywatności Amerykanów przez operatorów i pośredników bezprzewodowych naraża na niebezpieczeństwo każdego Amerykanina". Po nagłośnieniu sprawy w 2018 roku operatorzy komórkowi powiedzieli że zerwali umowy z firmami gromadzącymi dane lokalizacyjne, ale wszystko wskazuje na to, ze proceder nadal kwitnie.

W związku z tym FCC zamierza zobowiązać operatorów do egzekwowania prawa federalnego. Pai zamierza zająć się wykroczeniami dotyczącymi lokalizacji oraz przekazywania danych przez operatorów firm trzecim.

Komisarz FCC Jessica Rosenworcel napisała "Codziennie miliony Amerykanów korzysta z urządzenia bezprzewodowego... Nie zapisali się na kupno i sprzedaż swoich danych o lokalizacji telefonu, gdy zapisywali się do usługi bezprzewodowej". Najwyraźniej jednak tak się stało, a FCC ma zamiar pociągnąć operatorów do odpowiedzialności.

