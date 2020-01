Według pomocy technicznej Samsunga Galaxy S8 i Galaxy Note 8 otrzymają Androida 10

Myślisz że Twój flagowy Samsung otrzyma Androida 10? Niestety jesteś w błędzie.

Android ze względu na swoją otwartość a także mnogość urządzeń, które pracują pod kontrolą tego systemu cierpi na ogromną fragmentację. Ogromna ilość nakładek również nie pomaga. Takie uwarunkowania prowadzą do problemów z aktualizacjami.

Producenci smartfonów z Androidem przyzwyczaili nas do wprowadzania na flagowe urządzenia dwóch dużych aktualizacji systemu. W przypadku tańszych modeli sprawa wygląda jeszcze mniej ciekawie - najczęściej dostają one jedną dużą aktualizacje lub od początku do końca swojego życia pracują pod kontrolą jednej wersji systemu operacyjnego.

Samsung oficjalnie już kilka miesięcy temu potwierdził, że nie ma zamiaru aktualizować swoich flagowców z 2017 roku do Androida 10. Posiadacze Samsungów Galaxy S8 oraz Galaxy Note 8 muszą obejść się smakiem. Urządzenie te nie otrzymają ani Androida 10, ani nakładki One UI w wersji 2.0. Na szczęście Samsung nadal przez około rok czasu udostępniać będzie comiesięczne poprawki zabezpieczeń.

Co ciekawe zupełnie odmienne zdanie ma oficjalna pomoc techniczna firmy Samsung. Nadzieja jest wspaniała rzeczą, ale nie ma sensu łudzić posiadaczy starszych flagowców Galaxy, że otrzymają one nowego Androida.

Niestety wszystko wskazuje na to, że wiadomość nie dotarła do działu obsługi klienta firmy Samsung. Kolejny już raz pracownicy Samsunga ujawniają swoją niekompetencje i braki w doinformowaniu.

Mimo, że chętnie zobaczylibyśmy oficjalnego Androida 10 na Samsungach Galaxy S8 oraz Galaxy Note 8 urządzenia te zakończą swój cykl życia wraz z Androidem 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0. Przypominamy, ze oba smartfony zadebiutowały z Androidem 7.0/7.1 Nougat i w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymały dwie duże aktualizacje systemu operacyjnego oraz nakładki graficznej.

