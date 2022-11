Wednesday – co warto wiedzieć przed 1. odcinkiem serialu Netflixa? Przewodnik po świecie upiornej dziewczynki

Już za chwilę opowieść o Wednesday trafi na platformę Netflix, a my przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik po gotyckim świecie rodziny Addamsów. Skąd wzięli się ci dziwni bohaterowie? Co najbardziej lubi robić główna bohaterka serialu? Kogo tym razem gra Christina Ricci?

fot. Netflix