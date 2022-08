Wednesday – kiedy premiera serialu Netflixa i Tima Burtona? Zwiastun, fabuła, obsada spin-offa Rodziny Addamsów

Socjopatyczna nastolatka, upiorna rodzina i mnóstwo makabry... tak zapowiada się serial o Wednesday, nastoletniej członkini Rodziny Addamsów. Opowieść wyreżyseruje sam Tim Burton, a jego premiera odbędzie się na platformie Netflix. Przekonajcie się, jak wygląda trailer serialu i kto wystąpi w produkcji.

Wednesday – najważniejsze informacje

Tytuł: Wednesday

Wednesday Twórcy: Alfred Gough, Miles Millar

Alfred Gough, Miles Millar Gatunek: horror, czarna komedia

horror, czarna komedia Liczba planowanych sezonów: 1

1 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Arystokratyczna rodzina Addamsów lubujących się w mroku i makabrze po raz pierwszy pojawiła się w komiksie narysowanym dla New Yorkera w latach 30. Od połowy lat 60. groteskowi bohaterowie otrzymali kilka seriali telewizyjnych – doczekali się nawet cross overa ze Scooby-Doo! Później przyszedł czas na dwa filmy z lat 90. zatytułowane po prostu Rodzina Addamsów oraz Rodzina Addamsów 2.

Serial Netflixa skoncentruje się na losach córki Addamsów, upiornej Wednesday. Odcinki wyreżyseruje Tim Burton, twórca tak kultowych filmów, jak Sok z żuka, Batman, Edward Nożycoręki, Marsjanie atakują! czy Jeździec bez głowy.

Fabuła

Wednesday ukaże zmagania nastolatki z licealną rzeczywistością. Córka Morticii i Gomeza mocno odstaje od typowych dziewczyn w jej wieku. Nosi się na czarno, włosy splata w dwa creepy warkoczyki, prawie się nie uśmiecha, a na dodatek przejawia mordercze skłonności. Nic więc dziwnego, że szkoły zmienia jak rękawiczki i nie ma żadnych przyjaciół. Ma się to zmienić wraz z przeprowadzką całej rodziny do Nevermore – miejscowości w której poznali się rodzice Wednesday. Dziewczyna trafia do dziwacznego liceum pełnego nietypowych nastolatków i wpada na trop mrocznej tajemnicy.

Obsada

Rodzina Addamsów ustanowiła ikoniczne wizerunki Morticii, Gomeza czy wujka Festera. Z oczywistych względów w serialu Netflixa wcielą się w nich inni aktorzy.

W obsadzie pojawi się:

Jenna Ortega – Wednesday Addams

– Wednesday Addams Catherine Zeta-Jones – Morticia Addams

– Morticia Addams Luis Guzmán – Gomez Addams

– Gomez Addams Isaac Ordonez – Pugsley Addams

– Pugsley Addams Gwendoline Christie – Larissa Weems

– Larissa Weems Riki Lindhome – dr Valerie Kinbott

– dr Valerie Kinbott Jamie McShane – szeryf Donovan Galpin

fot. Netflix

W serialu wystąpi również Christina Ricci, która w małą Wednesday wcieliła w Rodzinie Addamsów i Rodzinie Addamsów 2. Na razie nie wiadomo kogo zagra, ale z pewnością nie będzie to starsza wersja głównej bohaterki.

Data premiery

Dokładna data premiery Wednesday nie została jeszcze ustalona, ale wiadomo, że serial zadebiutuje jesienią 2022. Być może Netflix zaplanuje premierę na okolice Halloween.

Trailery

W sieci możecie już znaleźć pierwsze zapowiedzi serialu Netflixa i Tima Burtona.

Teaser 1:

Teaser 2:

