Wednesday sezon 2 – czy Netflix stworzy ciąg dalszy serialu o niepokojącej nastolatce?

Wciągnęła Was opowieść o dziewczynie przepadającej za rażeniem prądem i wylegiwaniem się w kostnicy? Jeśli tak, zapewne jesteście ciekawi, czy Wednesday otrzyma od Netflixa 2. sezon. Oto wszystko, co wiadomo na ten temat.

Wednesday – spin-off Addamsów na miarę Netflixa

Serialowy spin-off Rodziny Addamsów na razie radzi sobie bardzo dobrze i wydaje się, że Tim Burton i Netflix nie mają powodów do narzekań. Wednesday już przed premierą cieszyła się sporym zainteresowaniem, a wkrótce po debiucie, wskoczyła do TOP 10 najpopularniejszych seriali platformy. Wiele wskazuje na to, że produkcja przyciągnęła uwagę zarówno nastolatków, jak i osób, które pamiętają kultowe filmy z lat 90.

Zakochany w gotyckich klimatach Tim Burton był oczywistym wyborem, jeśli chodzi o reżyserię serialu z uniwersum Addamsów. Choć Netflix nie pozwolił mu do końca rozwinąć skrzydeł, a showrunnerami uczynił Milesa Millara i Alfreda Gough, serial potrafi rozbawić czarnym humorem i zaskoczyć makabrą. Widzowie, zwłaszcza nastoletni, z pewnością będą chcieli więcej – czy jednak jest na to szansa?

Sezon 2

Wednesday z pewnością ma potencjał na kolejne sezony. Serial niesie główna bohaterka, nieźle napisana i precyzyjnie zagrana przez Jennę Ortegę, która sprawia wrażenie, jakby urodziła się do tej roli. Córka państwa Addamsów bez wątpienia jest gwiazdą swojego serialu i reszta bohaterów po prostu przy niej blednie. Drugi sezon mógłby więc skupić się na rozwinięciu postaci drugoplanowych, które na ten moment są dosyć sztampowe. Poza tym, po pierwszym sezonie zostało kilka niedopowiedzeń, które przydałoby się wyjaśnić.

Jednak na razie Netflix nie udzielił żadnych informacji na temat 2. sezonu Wednesday. Jest na to oczywiście zbyt wcześnie – serial zadebiutował kilka dni temu i na wiarygodme wyniki oglądalności trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo jednak, że showrunnerzy mają ochotę na stworzenie kontynuacji. W wywiadzie dla TV Line Alfred Gough zdradził nawet, że chciałby pogłębić portret rodziny Addamsów.

Czy rzeczywiście będzie na to szansa? Odpowiedź poznamy najwcześniej za kilka tygodni.

