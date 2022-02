Weekendowa promocja na huawei.pl - zniżki do 50%

Jeśli chcesz kupić nowy, porządny sprzęt, a przy okazji zaoszczędzić - teraz jest ku temu najlepsza okazja.

Co przygotowało dla klientów swojej strony Huawei? Pierwsza propozycja to tablet Huawei MediaPad M5 lite 10 LTE w zestawie z wagą Huawei Scale 3. MediaPad to model LTE z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Wyposażony jest w tryb ochrony oczu i kreatywny rysik. Normalnie kosztuje 1399 zł, ale w promocji jego cena to zaledwie 898 zł, a za dodatkową złotówkę otrzymujesz wagę Huawei Scale 3, która mierzy aż 11 parametrów składników ciała.

Druga propozycja to smukły laptop do pracy i nauki Huawei MateBook D 14z. Na pokładzie procesor Intel Core i3, 8 GB RAM i dysk SSD 256 GB i bateria 56 Wh, umożliwiające do 9,5 godziny odtwarzania filmów. Cena normalna to 2699 zł, ale w promocji zapłacisz 1999 zł. Ostatnia propozycja to router Huawei WiFi AX2 za 99 zł.

Wszystkie informacje na temat warunków promocji sprzęty nią objete znajdziesz na tej stronie.

