Weekendowe granie - ucieczka przed psychopatą i frustrująca zręcznościówka

Przed nami weekend, dobrze więc odprężyć się przy cyfrowej rozgrywce. Tym razem polecam dwie gry, które znajdują na naszym serwerze. Są dostępne całkowicie za darmo w pełnych wersjach!

Killer Escape

Wyobraź sobie, że budzisz się w bliżej nieznanym pomieszczeniu i dowiadujesz, że został do niego wpuszczony gaz, który uśmierci Cię w dwie minuty. Aby wyjść, musisz odgadnąć kod do drzwi (podpowiem - każdy związany jest z inną częścią ludzkiego ciała, natomiast te części leżą... porozrzucane wokół). Brzmi groźnie i dramatycznie? To dopiero początek! Killer Escape 4 to gra przygodowo-logiczna w klimacie horroru. Eksploracja dziwnego miejsca, przypominającego opuszczoną fabrykę jest niebezpieczna, ponieważ krąży po nim przedziwna postać - spotkanie z nią to śmierć i powrót do pomieszczenia startowego. Znajdujesz od czasu do czasu zapiski (w języku angielskim). Mogą one dawać wskazówki co do miejsca, w którym się znajdujesz lub też... jeszcze bardziej zagmatwać całą sytuację. Produkcja ta powinna zająć ok. 30-40 minut. Jest dostępna za darmo w pełnej wersji. Pobierzesz ją tutaj.

Killer Escape 4

Nuncabola

Nuncabola to gra zręcznościowa, będąca odświeżonym remakiem tytułu Neverball. Zadaniem gracza jest takie sterowanie planszą, aby tocząca się kula osiągnęła wymagane cele - może być to zebranie monet, dotarcie w określone miejsce czy po prostu pokonanie trasy w wyznaczonym czasie. Dostępne jest kilkadziesiąt plansz, znacznie różniących się poziomem trudności - od prostych po niezwykle wymagające, gdzie najmniejsze poruszenie może mieć znaczący wpływ na osiągnięcie sukcesu. Dla wygody graczy podzielono je na kilka kategorii, co pozwala dobrać poziom odpowiedni do umiejętności.

Nuncabola

Nuncabola to prosta, ale niezwykle wciągająca zabawa dla użytkowników w każdym wieku. Gra została wykonana w technologii Java, cechuje ją bardzo przyjemna dla oka oprawa graficzna oraz miła ścieżka dźwiękowa. Pobierzesz ją tutaj.