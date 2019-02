Weekendowe granie - wieża sięgająca chmur i niebezpieczna wizyta w Jugosławii

Przed nami weekend, dobrze więc odprężyć się przy cyfrowej rozgrywce. Polecam dwie gry, które znajdują na naszym serwerze. Są dostępne całkowicie za darmo w pełnych wersjach!

The Tower at Tortenna

The Tower at Tortenna to gra przygodowa, w której protagonista kierowany przez gracza przemierza różne zakamarki potężnej wieży, zbudowanej na styku pięciu miast: Cwethsil, Tortenna, Pizbürg, Lofli i Hyndima. Porozrzucane są po niej zapiski, które krok po kroku zdradzają, kim jest nasz bohater oraz co działo się w miastach. Napotykamy także mechanizmy oraz ich elementy, a także specjalne urządzenia. Tytuł ten zalicza się do podgatunku tzw. gier eksploracyjnych, gdzie akcja to przede wszystkim przemierzanie dużych obszarów. Nie jest to nudne - wieża jest kolosalna i skrywa wiele różnych pomieszczeń, a widok na spoczywające u jej stóp miasta zapiera dech w piersiach. The Tower at Tortenna wymaga od gracza dobrej znajomości języka angielskiego - w nim zapisane są wszystkie napotykane notatki, a także podpowiedzi.

Na zachętę krótki gameplay tej produkcji:

Kliknij tutaj, aby pobrać The Tower at Tortenna w wersji 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać The Tower at Tortenna w wersji 64-bit

A Trip to Yugoslavia

A Trip to Yugoslavia to gra przygodowa z elementami akcji i filmu interaktywnego. Osadzona jest w czasie rozpadu Jugosławii w latach 90-tych, a protagonista to fotograf-amator, który nie jest świadomy rozgorzałego konfliktu. Musi przetrwać kilka miesięcy wojennej zawieruchy w lesie w pobliżu jednego z miast. To, czy mu się uda, zależy wyłącznie od gracza. Zwraca uwagę ciekawe zaprezentowanie akcji rozgrywki - oglądamy nagranie na kasecie VHS, które możemy w razie potrzeby cofać. W wielu momentach pojawiają się QTE - sytuacje, w których dla odniesienia sukcesu należy nacisnąć odpowiedni klawisz we wskazanym czasie. Jest także klasyczne dla gier przygodowych rozglądanie się po ekranie w celu znalezienia potrzebnych i użytecznych przedmiotów. A Trip to Yugoslavia to bardzo ciekawy eksperyment, który warto przetestować.

Kliknij tutaj, aby pobrać pełna wersję gry A Trip to Yugoslavia.