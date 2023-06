Weekendowe promocje w Media Expert. Na jakie obniżki możemy liczyć? Co można złapać taniej?

W sklepie Media Expert w ten weekend można liczyć na obniżki cen na wybrane produkty. Sprawdzamy, na co warto zwrócić uwagę, co zostanie przecenione i jak skorzystać z kodu rabatowego.

Jeśli planujesz zakupy nowego sprzętu do domu, to w ten weekend masz idealną okazje, aby to zrobić i nieco zaoszczędzić. W sklepie Media Expert wystartowała akcja promocyjna Gorący weekend, w której do złapania jest kod rabatowy na wybrane produkty w każdej kategorii. Tylko do poniedziałku masz okazje kupić niektóre urządzenia w niższej cenie niż zwykle. Sprawdzamy, co zostało przecenione i na jakie produkty warto zwrócić uwagę.

Elektronika w promocji

Telewizor SAMSUNG QE65QN91B 65" QLED 4K

Ekran: 65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Smart TV: Tak

System: Tizen TV

Dla graczy: Tak

Tuner: DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Technologia HDR (High Dynamic Range): HLG

Złącza: HDMI x4, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Samsung NEO QLED

Cena z kodem: 5999 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz SAMSUNG VS20R9046T3 Jet 90 Complete

Maksymalny czas pracy: 60 min

Pojemność pojemnika/worka: 0,8 l

Poziom hałasu: 86 dB

Waga: 2,8 kg

Funkcje: Elektroszczotka, Regulacja mocy ssania, Turboszczotka, Odłączany odkurzacz ręczny, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii, Rura teleskopowa, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt

Cena z kodem: 2040 - przejdź do sklepu

Ekspres SIEMENS EQ.6 Plus S800 TE658209RW

Typ ekspresu: Automatyczny

Ciśnienie: 19 barów

Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Kawa czarna, Kawa mleczna, Latte Macchiato

Moc: 1500 W

Funkcje: Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzanej kawy, Wbudowany młynek, Filtr, Wskaźnik poziomu wody, One Touch Cappuccino, Dotykowy ekran

Cena z kodem: 3399 zł - przejdź do sklepu

Szczoteczka rotacyjna ORAL-B Pro 3 3000 Sensitive

Czas działania: do 14 dni

Ruchy oscylacyjne: 45000 obrotów/min

Tryb pracy: Codzienne czyszczenie, Delikatne czyszczenie, Wybielanie

Funkcje: Sygnalizator czasu mycia, Czujnik siły nacisku, Ruchy pulsacyjne

Cena z kodem: 269 zł - przejdź do sklepu

Hulajnoga elektryczna RIDER R10 Cross

Moc silnika: 350 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 30 km

Rozmiar kół: 10"

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Amortyzacja: Nie

Pojemność akumulatora: 10,4 Ah

Tempomat: Nie

Cena z kodem: 2 099 zł - przejdź do sklepu

Głośnik mobilny JBL Charge 5

Moc: 40 W

Czas pracy na akumulatorze: 20 h

Odporność na zachlapanie: Tak

Zgodność z urządzeniami: Urządzenia z Bluetooth

Zasilanie: Akumulatorowe

Cena z kodem: 599 zł - przejdź do sklepu

