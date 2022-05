Wentylatory, cyrkulatory, klimatory i klimatyzatory – czym się różnią?

Jakie urządzenie do schładzania powietrza kupić? Przeglądamy ofertę sieci Media Markt.

Robi się coraz cieplej i – choć prawdziwe upały dopiero przed nami – zaczynamy już teraz rozglądać się za urządzeniem, przy pomocy którego schłodzimy powietrze w domu lub mieszkaniu. Oferta jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem udostępnianych przez producentów funkcji, jak i cen. Zatem co wybrać i na jaki sprzęt się zdecydować, by poradzić sobie ze zbyt wysoką temperaturą za oknem i przetrwać upały?

Jakie urządzenie do schładzania powietrza wybrać i czym się różnią?

Klimatyzator przenośny – posiada m.in. sprężarkę, a także specjalną rurę lub agregat, dzięki którym odprowadza ciepło na zewnątrz. Najbardziej wydajny ze wszystkich wymienionych tu urządzeń.

– posiada m.in. sprężarkę, a także specjalną rurę lub agregat, dzięki którym odprowadza ciepło na zewnątrz. Najbardziej wydajny ze wszystkich wymienionych tu urządzeń. Klimator – rozprowadza powietrze schłodzone przy pomocy specjalnych wkładów lub kostek lodu. O szczegółach jego działania piszemy niżej.

– rozprowadza powietrze schłodzone przy pomocy specjalnych wkładów lub kostek lodu. O szczegółach jego działania piszemy niżej. Cyrkulator – może schłodzić cały pokój. Oprócz tego ma też funkcję rozprowadzania ciepła – to sprawia, że może być używany przez cały rok.

– może schłodzić cały pokój. Oprócz tego ma też funkcję rozprowadzania ciepła – to sprawia, że może być używany przez cały rok. Wentylator – najtańsza opcja, chłodząca powietrze tylko w bliskiej od siebie odległości.

Klimator – jak działa?

To świetna alternatywa dla klimatyzatora, jeśli z jakichś przyczyn nie możemy pozwolić sobie na jego zakup. Dużym plusem jest brak konieczności zamontowania agregatu lub wystającej przez okno rury. To sprawia, że zyskujemy dość kompaktowe rozwiązanie, które w dodatku można postawić w dowolnym miejscu w domu. Klimatory emitują też mniej hałasu. Sposób działania można porównać do działania wentylatora – powietrze jest rozprowadzane za pomocą wiatraka, jednak w tym przypadku jest ono schłodzone. Aby obniżyć temperaturę powietrza, należy w urządzeniu umieścić lód lub specjalny wkład chłodzący, dołączony do klimatora. Jednocześnie nawilża też powietrze, tworząc przyjemny, letni klimat. Trzeba jednak pamiętać, że żaden klimator nie będzie tak skutecznie chłodził, jak klimatyzator (nawet przenośny).

Jaki klimatyzator przenośny? Przykłady

ELECTROLUX EXP34U338CW

Przepływ powietrza w tym modelu wynosi 390 m sześć. na godzinę, a moc chłodnicza – 2,6 kW. Poradzi sobie ze schłodzeniem powietrza na pow. do 50 mkw. Ma cztery tryby: Auto, Fan, Nocny, Swing. Posiada kółka ułatwiające przestawianie urządzenia oraz panel elektroniczny.

Cena: 2199 zł Kupisz tutaj

WHIRLPOOL PACW29COL

Urządzenie charakteryzuje się trzema trybami pracy: Auto, Nocny, Swing. Do wyboru są też trzy prędkości wentylatora. Klimatyzator ma też cztery różne funkcje: Auto, Chłodzenie, Oczyszczanie, Osuszanie. Poradzi sobie z powietrzem na pow. do 30 mkw.

Cena: 1999 zł Kupisz tutaj

Jaki klimator? Przykłady

HONEYWELL TC10PCEI z jonizatorem

Urządzenie ma zbiornik na wodę o pojemności 10 l, a także system chłodzący Honeycomb z węglowym filtrem przeciwkurzowym. Jest przeznaczony do pomieszczeń o pow. do 15 mkw. Ma cztery funkcje: chłodzenie, cyrkulacja, nawilżanie i oczyszczanie, jonizator. Posiada też kółka oraz panel elektroniczny.

Cena: 399 zł Kupisz tutaj

SENCOR SFN 9011 SL

Ma funkcję letniego wentylatora i nawilżacza powietrza. Użytkownik może wybrać spośród trzech trybów pracy: Naturalny, Nocny, Normalny. Dodatkowo, urządzenie posiada wskaźnik poziomu wody oraz wyświetlacz LED, a także kółka, obieg nawilżająco-chłodzący z pompą wodną oraz zintegrowany uchwyt.

Cena: 699 zł Kupisz tutaj

Jaki cyrkulator? Przykłady

KOENIC KFF 40321

Ten cyrkulator o mocy 90W i średnicy 40 cm posiada trzy ustawienia prędkości pracy, trzy śmigła oraz regulację kąta nachylenia. Ma stabilną, antypoślizgową podstawę i uchwyt do przenoszenia.

Cena: 189,99 zł Kupisz tutaj

BIMAR VS57

Urządzenie charakteryzuje się mocą na poziomie 100 W. Ma średnicę 45 cm i trzy stopnie regulacji prędkości. Posiada stabilną podstawę, regulację kąta nachylenia, a także metalową obudowę. W komplecie znajdziemy też zestaw do montażu na ścianie.

Cena: 247 zł Kupisz tutaj

Jaki wentylator? Przykłady

KOENIC KTF 100 Tower

Ten model to wentylator kolumnowy. Charakteryzuje się mocą na poziomie 45 W. Posiada elektroniczny wyświetlacz LED, trzy możliwe poziomy prędkości pracy, a także elektroniczny timer i automatyczną oscylację. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez przyciski lub pilota.

Cena: 299 zł Kupisz tutaj

UFESA SF1400

Tu z kolei mamy wentylator stojący. Posiada moc 50 W, a także funkcję automatycznej oscylacji. Dodatkowo, urządzenie oferuje trzy ustawienia prędkości pracy oraz regulację kąta nachylenia. Średnica wentylatora to 40 cm. Ma pięcioramienne śmigło i stabilną podstawę.

Cena: 157,99 zł Kupisz tutaj

