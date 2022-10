Wentylatory z funkcją grzania - czy są wydajne? Ile kosztuje ich użytkowanie? Przeglądamy oferty

Za oknem coraz chłodniej, choć problem zaczyna dotykać również naszych mieszkań i domów. Wentylator z funkcją grzania pomoże Ci ogrzać wnętrze, jednak jak wybrać odpowiedni model? Ile zapłacisz za rachunki? Oto mini poradnik oraz wskazówki.

Spis treści

Ogrzewanie mieszkania za pomocą wentylatorów

Temat braku węgla i strach przed niedostatecznym ogrzaniem tegorocznej zimy dość gorąco wybrzmiewa zarówno w mediach, jak i domach wielu Polaków. Niestety obawy spędzają wielu z nas sen z powiek, a obecna sytuacja na świecie nieznacznie polepsza nastroje. Jako że rozpoczęcie kalendarzowej jesieni za nami, a termometry pokazują coraz to niższe temperatury, pora na poszukiwanie możliwych rozwiązań i alternatyw. Dziś, na warsztat bierzemy wentylatory z funkcją grzania - pełniące nierzadko funkcję wielozadaniowych sprzętów. Warto na tym etapie wspomnieć, że za pierwszy techniczny rysunek wentylatora odpowiada sam Leonardo da Vinci. Gdy mowa o historii, kluczowym było również skonstruowanie wentylatora napędzanego silnikiem parowym. William Fourness dokonał tego już w 1837 roku! Nieco później, w 1882 roku, Schuyler Wheeler stworzył biurkowy, elektryczny wentylator łopatkowy. Oczywiście jak nie trudno się domyślić, charakter tamtejszych projektów znacząco różnił się od nowoczesnych rozwiązań. Niemniej, każdy krok ku rozwojowi - bezpośrednio wpływa na obecną technologię. Dlaczego o tym wspominamy? W obecnej sytuacji możemy garściami czerpać z dotychczasowych odkryć oraz wynalazków. Wracając do wentylatorów z funkcją grzania, dziś skupimy się zarówno na ich wydajności, skuteczności jak i możliwych kosztów użytkowania.

Źródło: Adobe Stock/sebra

Wentylatory z funkcją grzania - wydajność

Przed zakupem powinniśmy zadać sobie kilka kluczowych pytań, m.in. to, czy dany sprzęt w pełni sprosta naszym wymaganiom? Znaczącą kwestią jest indywidualna analiza potrzeb, w przypadku stosowania alternatywnych form ogrzewania - sytuacja ma się identycznie. Na wstępie musimy zaznaczyć, że wentylatory z funkcją grzania (niezależnie od ceny) - nie zastąpią dotychczasowych, znanych rozwiązań. Nie ma więc szansy, aby jedno urządzenie sprostało wyzwaniu ogrzania wielopowierzchniowego domu. Ich działanie jest ukierunkowane na możliwe dogrzewanie lub podniesienie temperatury w konkretnym pomieszczeniu lub małych wnętrzach. Najlepszym przykładem może być m.in. łazienka, sypialnia lub mała kawalerka. Rozwiązanie sprawdza się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z chwilowym brakiem stałego ogrzewania, awarią, niedostateczną pracą kaloryferów (oraz alternatyw) lub opóźnionym rozpoczęciem okresu grzewczego. Użytkownicy wspominają również, że jest to praktyczny sprzęt w sytuacjach wymagających szybkiego wzrostu temperatury. Jeśli jeden z wymienionych problemów jest Ci znany, lub szukasz dodatkowej formy podniesienia temperatury w swoim domu - wentylator z funkcją grzania może okazać się strzałem w dziesiątkę. W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z uzyskiwaniem surowców, może również przez pewien czas zastępować główne źródło ogrzewania. Warto mieć na uwadze, że może nas to słono kosztować - o tym pomówimy jednak w następnym akapicie.

Zobacz również:

Źródło: Adobe Stock/rh2010

Gdy mowa o wydajności, urządzenia takie jak termowentylatory mogą cechować się mocą nawet 2500 Watt. Jest to tym samym jedna z najważniejszych wartości, które powinniśmy brać pod uwagę w trakcie zakupu. Znacząca pozostaje również kwestia elementu grzejnego, wyróżniamy m.in. grzałkę ceramiczną oraz grzałkę spiralną. Pierwsza z nich cechuje się wysoce równomiernym rozprowadzaniem powietrza oraz umożliwia szybsze nagrzanie. Jeśli posiadasz ograniczony budżet, możesz z powodzeniem wykorzystywać termowentylator z wersją spiralną. Druga zaś Wiele modeli wyposażono w elektroniczne termostaty, które usprawniają uregulowanie określonej temperatury. Wartymi uwagi danymi pozostają również:

Poziomy grzania - zazwyczaj, dostępne są dwa tryby. Pozwala to na dopasowanie pracy do aktualnych potrzeb oraz rodzaju ogrzewanego pomieszczenia.

- zazwyczaj, dostępne są dwa tryby. Pozwala to na dopasowanie pracy do aktualnych potrzeb oraz rodzaju ogrzewanego pomieszczenia. Rodzaj termostatu - na rynku dostępne są modele wyposażone w termostaty elektroniczne oraz mechaniczne.

- na rynku dostępne są modele wyposażone w termostaty elektroniczne oraz mechaniczne. Możliwość oscylacji - znacząca zaleta, gdy nie zależy nam na ogrzewaniu wyłącznie konkretnego miejsca (tak, jak w przypadku farelek).

- znacząca zaleta, gdy nie zależy nam na ogrzewaniu wyłącznie konkretnego miejsca (tak, jak w przypadku farelek). Waga i kształt - producenci oferują urządzenia zarówno w formach kompaktowych, jak i o znacznych rozmiarach (co wiąże się z większą wagą). Kilka firm zaczyna wprowadzać również designerskie sprzęty, których nie powstydzimy się nawet w salonie.

- producenci oferują urządzenia zarówno w formach kompaktowych, jak i o znacznych rozmiarach (co wiąże się z większą wagą). Kilka firm zaczyna wprowadzać również designerskie sprzęty, których nie powstydzimy się nawet w salonie. Zabezpieczenia - znaczna część modeli posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, co wpływa zarówno na zwiększenie bezpieczeństwa, jak i redukuje możliwe szkody (w tym finansowe).

- znaczna część modeli posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, co wpływa zarówno na zwiększenie bezpieczeństwa, jak i redukuje możliwe szkody (w tym finansowe). Zdalne sterowanie - urządzenia określane mianem z wyższej półki, są zdolne do łączności przez Bluetooth/Wi-Fi, co finalnie umożliwia sterowanie z poziomu smartfona. Część wersji wyposażono również w piloty.

- urządzenia określane mianem z wyższej półki, są zdolne do łączności przez Bluetooth/Wi-Fi, co finalnie umożliwia sterowanie z poziomu smartfona. Część wersji wyposażono również w piloty. Programator czasu - jeśli chcesz wrócić do ciepłego mieszkania, lub zamierzasz się zdrzemnąć, pomocne okazują się programatory. Sprzyja to również oszczędnościom, ponieważ sprzęt pracuje wyłącznie w określonym czasie.

Wentylatory z funkcją grzania - czy to się opłaca?

Z pewnością wielu zainteresowanych zastanawia się nie tylko nad skutecznością, ale również poborem mocy. Jako że są to sprzęty zasilane prądem, który na dzień dzisiejszy - nie jest tanią przyjemnością, korzystanie zawsze będzie wiązało się ze zwiększonymi opłatami. Niemniej, konkretne kwoty i zużycie kWh zależą od aspektów takich jak m.in. moc urządzenia, czas użytkowania oraz tryb pracy. Ponadto, czy zastępujemy pracę innego urządzenia lub systemu ogrzewania. Wszystko to jest dość indywidualną sprawą, jednak użytkując wentylator codziennie - z pewnością nie będzie to wysoce ekonomiczne. Jeśli pełni funkcję dodatkową, rachunki nie powinny wpędzić naszego budżetu w duże tarapaty. Wyłoniliśmy kilka najbardziej atrakcyjnych produktów, nad którymi warto pochylić się przy wyborze. Sprawdź, który okaże się być idealny dla Ciebie.

Wentylatory z funkcją grzania - przegląd atrakcyjnych produktów

Tefal Silent Comfort 3w1 HE8120

Typ: wentylator kolumnowy stojący

Sterowanie: elektroniczne

Liczba prędkości nawiewu: 10

Kolor: biały

Sterowanie: pilotem

Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, funkcja ogrzewania, oscylacja, timer 24h, wyłącznik czasowy, wyświetlacz

Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

RAVEN ETW007W

Poziomy mocy: 1500 W, 1800 W

Element grzejny: ceramiczny

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Nawiew zimnego powietrza: tak

Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

SENCOR SFH 8019WH

Moc maksymalna: 2000 W

Element grzejny: Ceramiczny

Liczba poziomów grzania: 2

Funkcje: Termostat, Nawiew zimnego powietrza, Regulacja wysokości nawiewu

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: tak

Regulacja mocy: tak

Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

CECOTEC Ready Warm 8400 Bladeless Connected

Moc maksymalna: 1500 W

Element grzejny: Grzałka elektryczna

Liczba poziomów grzania: 3

Funkcje: Regulacja mocy, Możliwość użytkowania w łazience

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: tak

Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Unold 86140

Poziomy mocy: 1000 W, 2000 W

Element grzejny: ceramiczny

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Vesta EFH02

Poziomy mocy: 1000 W, 2000 W

Element grzejny: grzałka spiralna

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Nawiew zimnego powietrza: tak

Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Może zainteresować Cię również: Smartwatch pozwalający sterować Smart Home? Ten model stworzono z duchem czasu.