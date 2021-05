Wenus – odebrano sygnał radiowy z powierzchni planety

Nowe informacje o Wenus mogą zaskoczyć. Zarejestrowano bowiem sygnał radiowy, pochodzący z powierzchni planety.

Cóż, kosmos najłatwiej określić mianem bezkresnego, tajemniczego lub niezbadanego, jednak w tej ostatniej kwestii sporo się ostatnio zmienia. W bieżących tygodniach i miesiącach stale napływają kolejne, wyjątkowo intrygujące informacje na temat otaczającej nas przestrzeni kosmicznej, a także poszczególnych planet i to nie tylko tych, znajdujących się w naszym Układzie Słonecznym (np. zaobserwowano odradzanie się atmosfery na jednej z planet).

Część z tych wiadomości dotyczy bezpośrednio planety, która w naszej kulturze uchodzi za najromantyczniejszą, a mianowicie Wenus. W głównej mierze, nowe dane zawdzięczamy sondzie kosmicznej Parker Solar Probe, której głównym celem jest badanie Słońca, jednak wykorzystuje do tego grawitację Wenus, dzięki czemu przy okazji może obserwować także tę planetę.

Parker Solar Probe

Dopiero co, naukowcom udało się ustalić, ile trwa dzień na Wenus, a już otrzymujemy następne wiadomości. Chodzi konkretnie o sygnał radiowy zarejestrowany przez sondę, przelatująca niedaleko Wenus, który pochodził z powierzchni planety. Jak to możliwe?

Sygnał z powierzchni Wenus

Parker Solar Probe przelatywała w odległości 833 kilometrów kwadratowych, gdy zamontowanie na niej urządzenia odebrały sygnał radiowy o niskiej częstotliwości. Było to w połowie zeszłego roku, jednak oficjalne publikacje na ten temat pojawiły się dopiero niedawno.

Temperatura na powierzchni Wenus dochodzi nawet do 470 stopni Celsjusza

Muszę was jednak rozczarować, ponieważ sygnał pochodzący z Wenus nie jest dziełem inteligentnych form życia, czy czegoś w tym rodzaju. Badający go naukowcy przypuszczają, iż jest on wynikiem wpływu cykli słonecznych, związanych ze zmianami pola magnetycznego Słońca. Zjawisko to wpływa także na Wenus oraz procesy zachodzące w jej jonosferze i stamtąd właśnie pochodzi zarejestrowany sygnał. W obrębie tej warstwy bowiem, zachodzą procesy związane z promieniowaniem pola magnetycznego (PEM), a fale radiowe są po prostu jedną z form tego zjawiska.