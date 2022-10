Werewolf by Night – premiera już dziś na Disney+. Horror w uniwersum Marvela

Sezon duchów, wiedźm i potworów właśnie się rozpoczął, a w kinach i serwisach streamingowych pojawiają się pierwsze produkcje na Halloween. Jednym z najciekawszych w tym sezonie jest bez wątpienia Werewolf by Night, czyli Wilkołak nocą. Przekonajcie się, czemu ten film Marvela jest aż tak wyjątkowy.

Spis treści

Werewolf by Night – najważniejsze informacje

Tytuł: Werewolf by Night

Werewolf by Night Twórcy: Peter Cameron, Heather Quinn

Peter Cameron, Heather Quinn Gatunek: horror, superhero

horror, superhero Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Werewolf by Night to postać z uniwersum Marvela, w skrócie określana jako Werewolf, a więc Wilkołak. W komiksach nazywano w ten sposób dwóch bohaterów. Jack Russell (Jacob Russoff) pochodził z rodziny, w której likantropia (zdolność do przemiany w wilkołaka) była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jej początki sięgały momentu, w którym jeden z przodków został pogryziony przez wilkołaka należącego do hrabiego Draculi.

Urodzony w Transylwanii Jack wraz z matką i przybranym ojcem przybył do USA, gdzie odkrył u siebie wilkołactwo. W swojej karierze walczył m.in. z Morbiusem i był sojusznikiem Irona Mana, Kapitana Ameryki czy Doktora Strange'a. Wiele łączyło go także z Moon Knightem.

Zobacz również:

Drugi marvelowski Wilkołak to Jake Gomez, wywodzący się z plemienia Hopi. Jego przypadłość jest związana z klątwą, którą obłożono całą rodzinę.

Fabuła

Wiadomo już, że bohaterem produkcji Marvela będzie Jack Russell. Enigmatyczny opis filmu tak naprawdę nie zdradza wielu informacji. Wiadomo, że akcja będzie rozgrywać się w zamku Bloodstone, gdzie grupa łowców potworów zgromadzi się, by wziąć udział w makabrycznej rywalizacji. Ich poczynania sprawią, że staną oko w oko z morderczym monstrum.

Zwiastun

Pierwsza zapowiedź produkcji została zaprezentowana podczas organizowanego przez Disneya wydarzenia D23:

Jak łatwo zauważyć, trailer Werewolf by Night nawiązuje do starych horrorów studia Universal. Utrzymana w czerni i bieli, nawigowana przez narratora zapowiedź przedstawia grupę przedziwnych postaci, które mają za zadanie wytropić potwora ukrywającego się pod skórą jednego z nich. Mroczne kadry przerywane ostrym światłem, teatralne aktorstwo, przenikliwa muzyka i szaleńczy montaż doskonale imitują dawny film grozy.

Nie jest na razie jasne, czy cała produkcja będzie utrzymana w tym stylu. Nasuwa się jednak skojarzenie z serialem WandaVision, w którym Marvel również skorzystał z wyrazistej stylizacji wizualnej.

Data premiery

Werewolf by Night na Disney+ pojawi się 7 października 2022 roku. Film liczy sobie jedynie 60 minut i jest przez twórców opisywany jako "wydarzenie specjalne".

Obsada

Gael García Bernal – Jack Russell

– Jack Russell Laura Donnelly – Elsa Bloodstone, łowczyni potworów

– Elsa Bloodstone, łowczyni potworów Harriet Sansom Harris – Verusa, przywódczyni łowców potworów

– Verusa, przywódczyni łowców potworów Al Hamacher – Billy Swan

– Billy Swan Eugenie Bondurant – Linda

– Linda Kirk Thatcher – Jovan.

W produkcji pojawi się także Ulysses Bloodstone, ojciec Elsy, posiadacz nieziemskiego kamienia zapewniającego nieśmiertelność i nadludzkie zdolności. Możemy również liczyć na postać znaną jako Man-Thing. Niegdyś był on naukowcem o nazwisku Ted Sallis, jednak po zastrzyku z eksperymentalnego serum przemienił się w dziwne, nieme monstrum ze zdolnością do latania i teleportacji. Zarówno Ulysses, jak i Man-Thing zostaną wykreowani za pomocą CGI.

W Werewolf by Night mają również zagościć funkcjonariusze Time Variance Authority.

Wilkołak nocą od dziś na Disney+. Film wchodzi w skład MCU [07.10.2022]

Już na Disney+ zagościł Wilkołak nocą, czyli tzw. program specjalny przygotowany przez Marvel Studios. Czarno-biała, stylizowana na stare horrory opowieść prezentuje losy grupy łowców polujących na koszmarne monstrum, czyli tytułowego wilkołaka. Nawet jeśli forma filmu nie do końca Was przekonuje, warto dać Wilkołakowi szansę – nie dość, że film zbiera bardzo dobre recenzje (na Rotten Tomatoes 94% pozytywnych ocen od krytyków, 96% od widzów) to wedle reżysera wchodzi on w skład Marvel Cinematic Universe:

Michael Giacchino:

To zakątek uniwersum Marvela, o którym nikt nic nie wie. To prawdziwe podziemie. Ci myśliwi i potwory egzystują w cieniu, w miejscu, do którego reszta świata się nie przyznaje lub nie zwraca na niego uwagi.

W kolejnych filmach Marvela mogą więc pojawić się takie postaci z Wilkołaka jak Elsa Bloodstone, Jack Russell czy Man-Thing. Niewykluczone, że istotną rolę w uniwersum może też odegrać artefakt znany jako Bloodstone. Poza tym film wprowadzi do MCU tematykę wampirów i wilkołaków.

Zobacz także: Daredevil: Born Again – fabuła, data premiery i obsada. Gdzie jeszcze zobaczymy Matta Murdocka?