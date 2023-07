Wersja Beta iOS 17 jest już dostępna. Podpowiadamy, jak ją zainstalować

Pierwsza publiczna beta nadchodzącego systemu dla iPhone'ów jest już możliwa do ściągnięcia.

Publiczne wersje beta systemów operacyjnych są niesamowicie ważne w procesie rozwijania nowego oprogramowania. Dzięki nim, po okresie testowania przez sprawdzonych testerów, do dokończenia programów mogą przyłożyć swoje ręce zwykli użytkownicy. Oznacza to, że zdecydowanie więcej osób może spróbować nowych funkcji. Z drugiej strony, o wiele więcej użytkowników oznacza odkrycie zdecydowanie większej liczby błędów, co dla wersji beta jest świetną wiadomością.

Już teraz Apple udostępniło najnowszy iOS 17 w publicznej wersji beta, dzięki której każda zainteresowana osoba może wypróbować nowych funkcji i możliwości, które przyniesie ze sobą kolejna wersja systemu na iPhone'a. Oczywiście trzeba pamiętać, że robimy to na własną odpowiedzialność - nie jest to jeszcze skończony system, może więc zawierać zarówno małe błędy, jak i ale też spore problemy, które wiązać się będą z niestabilnością telefonu.

Zobacz również:

Dołączenie do publicznej wersji beta iOS 17 jest bardzo proste. Wystarczy wejść na dedykowaną stronę Apple, którą można znaleźć pod tym linkiem. Znajduje się tam link do rejestracji, gdzie korzystając z Apple ID możemy włączyć się do programu beta testów. Dzięki temu, po chwili można już będzie ściągnąć wersję beta kolejnego sytemu na nasz telefon.

Co nowego przynosi iOS 17?

Czy warto jednak wchodzić w świat wersji beta dla iOSu 17? trzeba przyznać, że nie jest to największa aktualizacja w historii Apple - nowy system na telefony firmy ma przynieść raczej małe usprawnienia niż spore rewolucje, jednak jest w nim kilka szczegółów, które mogą przekonać użytkowników do spróbowania go już teraz.

Jedną z nich zdecydowanie jest StandBy, czyli funkcja, która zmienia iPhone'a w inteligentny wyświetlacz, kiedy podłączony jest do kompatybilnej ładowarki lub stacji dokującej. Umożliwia ona funkcje takie jak e-ramka na zdjęcia, czy też korzystanie z telefonu jak z inteligentnego głośnika.

Dla fanów personalizacji, iOS 17 wprowadza też sporo innowacji, idąc w ślady zmian w poprzedniej wersji. Możliwe teraz będzie też dodawanie interaktywnych widżetów do ekranu blokady oraz ekranu głównego, a także zmiana wyglądu profili kontaktów na telefonie - w stylu podobnym do personalizacji tapet wprowadzonej w iOS 16. Jest jeszcze wiele innych nowości, o których można przeczytać w tym artykule.