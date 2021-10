Wesley Snipes i Kevin Hart w "Szczerej prawdzie". Zobacz zwiastun serialu Netflix!

Najnowszy miniserial Netflixa opowie nam mroczną historię zza kulis świata celebrytów Hollywood. Zobaczcie jego zwiastun już dziś!

Już 24 listopada na platformie Netflix swoją premierę będzie miał nowy miniserial w gwiazdorskiej obsadzie. Zobaczcie najnowszy zwiastun Szczerej prawdy poniżej!

Miniserial opowie nam historię dwóch braci, którzy zostali uwikłani w układy w świecie celebrytów, w którym czai się o wiele więcej przestępstw i kłamstw, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. Kid jest prawdziwą gwiazdą i celebrytą, którego zna każda osoba w Hollywood. Jednak po wizycie brata Carltona, jego życie zmienia się kompletnie.

Zobacz również:

W głównych rolach dwóch braci zobaczymy hollywoodzkie gwiazdy: Kevina Harta (Agent i pół, Jumanji, Prawdziwa jazda) oraz Wesleya Snipesa (Blade, Niezniszczalni, Gliniarze z Brooklynu). Razem z nimi na ekranie pojawią się między innymi Paul Adelstein (Skazany na śmierć, Zakładnik, Wyznania gejszy), Tawny Newsome (Siły kosmiczne, Strefa mroku, How it ends), Chris Diamantopoulos (Dolina krzemowa, Sztuka kradzieży, Empire State: Ryzykowna gra) oraz William Catlett (Kraina Lovecrafta, Królowie Charm City). Głównym producentem miniserialu jest Eric Newman. Fani produkcji Netflixa mogą znać go z seriali Narcos, Narcos: Meksyk oraz filmu Wyścig z czasem.

Premiera miniserialu będzie miała miejsce już 24 listopada. Dostępny będzie dla wszystkich abonentów Netflix.

Szczera prawda

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórca : Eric Newman

: Eric Newman Gatunek : kryminalny, dramat

: kryminalny, dramat Obsada : Kevin Hart, Wesley Snipes, Tawny Newsome, Paul Adelstein, Chris Diamantopoulos, William Catlett, Theo Rossi, Ash Santos, John Ales, Billy Zane, Lauren London

: Kevin Hart, Wesley Snipes, Tawny Newsome, Paul Adelstein, Chris Diamantopoulos, William Catlett, Theo Rossi, Ash Santos, John Ales, Billy Zane, Lauren London Data premiery: 24 listopada

