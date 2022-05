Western Digital pokazał nowe dyski dla graczy

W Stanach Zjednoczonych zaprezentowano dyski SSD WD_BLACK dla graczy. Mają zadowolić najbardziej wymagających użytkowników.

Jeden z najbardziej znanych producentów twardych dysków – Western Digital, przedstawił w San Francisco dwa nowe produkty. Na konferencji What’s Next Western Digital Event firma pokazała dyski SSD dla graczy: WD_BLACK SN850X NVMe SSD i WD_BLACK P40 Game Drive SSD. Urządzenia znajdą zastosowanie jako dodatkowa pamięć komputera lub konsoli. Dyski WD_BLACK łączą w sobie wydajność i styl technologii stworzonych do zastosowań w rozrywce. W przypadku dwóch nowych urządzeń zachowano w pełni te cechy.

Dysk SSD WD_BLACK SN850X NVMe to typowa pamięć dla graczy, wyróżniająca się dużą wydajnością dzięki prędkości odczytu do 7,3 GB/s (PCIe Gen 4), minimalnym opóźnieniom i efektywnemu chłodzeniu. Dzięki tym cechom gracze nie są narażeni na ograniczenia w ładowaniu gier, a wrażenia wizualne pozostają bez zarzutu. Producent dołącza do dysku firmowe oprogramowanie WD_BLACK Dashboard z Game Mode 2.0 (tylko Windows). Aplikacja pozwala na włączenie funkcji zwiększających wydajność komputera, a podczas gry można streamować oraz nagrywać obraz. Nowe dyski SN850X otrzymają oświetlenie LED oraz opcjonalnie, w modelach 1 TB i 2 TB, zostaną zainstalowane radiatory. Dyski WD_BLACK SN850X NVMe SSD będą miały pojemności 1, 2 i 4 TB. W sprzedaży znajdą się od lipca w sugerowanej cenie od 189,99 USD (około 800 zł).

Kolejne z prezentowanych urządzeń to WD_BLACK P40 Game Drive SSD. Jest to przenośny dysk SSD z interfejsem USB 3.2 Gen2x2 i prędkością odczytu do 2 GB/s. P40 Game Drive wyposażono w konfigurowalne podświetlenie RGB (tylko Windows). Dzięki oprogramowaniu Dashboard podświetlenie można kontrolować i synchronizować z innymi systemami RGB. Dysk otrzymał solidną obudowę, która jest elegancka i jednocześnie odporna na wstrząsy. Pojemności tego urządzenia to 500 GB oraz 1 TB i 2 TB, a cena sugerowana przez Western Digital to nie mniej niż 119,99 USD (około 840 zł). Dysk P40 zobaczymy w sklepach już latem tego roku.

Źródło: Western Digital