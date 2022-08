Westworld 4 – czy będzie 5 sezon serialu HBO? Sprawdzamy wszystkie plotki

Już tylko dwa odcinki dzielą nas od finału czwartego sezonu Westworld i z pewnością wielu widzów zastanawia się, jak dalej potoczą się losy produkcji. Czy otrzymamy 5 sezon serialu, a jeśli tak, to kiedy możemy spodziewać się jego premiery? Postanowiliśmy przyjrzeć się wszystkim informacjom na ten temat.

Spis treści

Westworld, czyli gwałtownych uciech i koniec gwałtowny

Nie ma co ukrywać, że chwile świetności serial Jonathana Nolana i Lisy Joy ma już za sobą. Po rewelacyjnym sezonie 1 i bardzo dobrym sezonie 2 przyszedł sezon 3 z całą masą mętnych pomysłów i pompatycznych dialogów. Formuła narracyjnych zabaw zaczęła się szybko wypalać. Twórcy serialu musieli to wyczuć, bo w 3 sezonie radykalnie uprościli sposób prowadzenia opowieści, co okazało się jednak ciosem dla jednego ze znaków znaku rozpoznawczych Westworld. Luki po narracyjnych zabawach nie zdołały zapełnić piętrzące się intrygi i pseudofilozoficzne rozważania. Na domiar złego przeniesienie akcji do zewnętrznego świata sprawiło, że zniknął inny znak rozpoznawczy serialu, czyli połączenie science-fiction z mitologią Dzikiego Zachodu.

fot. HBO

Sezon 1 Westworld obejrzały prawie 2 miliony widzów, sezon 3 – nieco ponad 800 tysięcy. HBO nie mogło zignorować takiego spadku i w sezonie 4 widać więc próby ratowania tonącej produkcji. Zaczyna się nawet dobrze, twórcy starają się odbudować format z 1 i 2 sezonu, choć na mniej spektakularną skalę, jakby nie wierząc (być może słusznie), że widzowie po raz kolejny dadzą się nabrać na starą sztuczkę. Im jednak dalej w głąb sezonu, tym gorzej. Tocząca się w sterylnych futurystycznych wnętrza fabuła z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej jałowa.

Dla własnego dobra Westworld powinno się więc jak najszybciej zakończyć. Pytanie, czy finał nastąpi już w czwartym sezonie, czy jednak doczekamy się sezonu 5?

Westworld – czy powstanie sezon 5?

Biorąc pod uwagę wydarzenia z 4 sezonu jest bardzo nieprawdopodobne, by w ciągu dwóch pozostałych odcinków udało się zamknąć wszystkie wątki. W nowym sezonie twórcy wprowadzili też sporo nowych postaci, które na dobrą sprawę jeszcze się nie rozwinęły, a niektóre wręcz nie otrzymały wystarczająco dużo czasu ekranowego – mowa tu zwłaszcza o współlokatorce Dolores, Mayi, granej przez laureatkę Oscara Arianę DeBose. Piąty sezon serialu jest więc na pewno potrzebny, by spokojnie doprowadzić fabułę do końca. Czy jednak władze HBO patrzą na sprawę podobnie?

Oficjalnie HBO nie podjęło jeszcze żadnych decyzji odnośnie Westworld. Jedyna informacja na ten temat pochodzi od Eda Harrisa (wcielającego się w rolę Mężczyzny w Czerni), który w jednym z wywiadów stwierdził, że sezon 5 będzie dla serialu ostatnim. Według aktora ekipa ma powrócić na plan zdjęciowy w kwietniu przyszłego roku. Czy Ed Harris ma rację? Najwcześniej przekonamy się za dwa tygodnie, gdy na HBO Max pojawi się ostatni odcinek sezonu 4 Westworld.

