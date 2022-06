Westworld 4, odcinek 1. Streszczenie i teorie – sprawdź, co Ci umknęło

Premierowy odcinek 4 sezonu Westworld już za nami. Jak na standardy serialu było dość kameralnie, ale i tak pojawiło się mnóstwo nowych pytań, zagadek i niejasności. Oto podsumowanie pierwszego odcinka Westworld 4 i najważniejsze teorie na jego temat. Zebraliśmy też nawiązania do poprzednich sezonów serialu, których w tym odcinku twórcy ukryli całkiem sporo.

Odcinek 1 – streszczenie

MĘŻCZYZNA W CZERNI

Odcinek rozpoczyna się od spotkania wywodzącego się z kartelu biznesmena z Mężczyzną w Czerni (Ed Harris). William jest zainteresowany kupnem ośrodka zawierającego gigantyczną liczbę serwerów, zasilanych przez tamę na rzece. Wyjaśnia, że na serwerach znajdują się dane ukradzione 8 lat temu korporacji Delos – bezcenne informacje, których nie można odzyskać, bo jedyna osoba, która miała do nich dostęp, nie żyje. Gdy biznesmen odmawia sprzedaży całego ośrodka, William stwierdza, że w takim razie, następnego dnia kartel odda serwery za darmo.

Po powrocie do domu biznesmen zauważa olbrzymi rój much na suficie. Traci przytomność i budzi się dopiero następnego dnia. Powraca do ośrodka i zabija przywódców kartelu. Na moście spotyka Mężczyznę w Czerni i przekazuje mu iPoda zawierającego prawdopodobnie dane dostępu do serwerów. Pyta Williama, czy jego rola na tym się kończy, a gdy otrzymuje potwierdzenie, podcina sobie gardło.

Mężczyzna w Czerni, fot. HBO

CHRISTINA

Christina (Evan Rachel Wood) o poranku budzi się w swoim łóżku. Szykuje się do pracy, rozmawiając ze swoją współlokatorką (Ariana DeBose) o wieczornej imprezie – Christina ma wybrać się na randkę w ciemno.

Okazuje się, że Christina pracuje jako scenarzystka gier komputerowych w korporacji Olympiad Entertainment. Od swojego szefa dostaje informację, że powinna skupić się na fabułach zawierających więcej seksu i przemocy, bo tego właśnie oczekują odbiorcy. Przez cały dzień kobietę dręczą telefony od tajemniczego mężczyzny. Przerażona Christina czuje się coraz bardziej osaczona, zwłaszcza że na balkonie swojego mieszkania znajduje wyrysowany symbol labiryntu.

Wracając do domu Christina spotyka swojego prześladowcę – mężczyzna o imieniu Peter uważa, że kobieta programuje jego życie i błaga ją, by przestała. Gdy Christina usiłuje uciec, Peter rani ją nożem. Przed napastnikiem kobietę ratuje tajemniczy mężczyzna.

Christina, fot. HBO

Następnego ranka Christina znów odbiera telefon od Petera – z tego, co mówi, wynika, że czuje się on postacią z gry komputerowej. Każe Christinie przypomnieć sobie jej zakończenie, po czym popełnia samobójstwo skacząc z dachu.

Wieczorem Christina stoi na balkonie i planuje nową fabułę – tym razem ze szczęśliwym zakończenie. Skryty w ulicznym cieniu obserwuje ją mężczyzna o wyglądzie Teddy'ego (James Marsden).

MAEVE

Po wydarzeniach z ostatnich lat Maeve ukrywa się przed światem w chacie w lesie. Przywołuje wspomnienia córki i przypomina sobie krwawe wydarzenia, w których brała udział z Calebem. Niechcący odcina zasilanie w domu i niedalekim miasteczku.

Następnego dnia sprzedawca w sklepie mówi Maeve, że powinna spodziewać się gości – kilkanaście minut wcześniej pytała o nią grupa mężczyzn. Zaniepokojona Maeve wraca do lasu i widzi otaczający jej dom oddział najemników. Zabija wrogów, a ich dowódcy odcina głowę – okazuje się, że mężczyzna był androidem. Maeve pobiera dane z jego pamięci i dowiaduje się, że zabójców wysłał William.

CALEB

Caleb Nichols znów pracuje na wysokości, ale tym razem nie pomagają mu roboty – zostały wyeliminowane po upadku Rehoboama. W domu na Caleba czeka żona i mała córeczka Frankie. Mimo pozornego spokoju, Caleba wciąż dręczy niepokój, który jego żona przypisuje PTSD.

Caleb z córką, fot. HBO

Wieczorem Frankie budzi dochodzący z ulicy hałas. Wychyla się przez okno i upuszcza misia. Po kryjomu wychodzi na ulicę, by zabrać zabawkę i wpada na tajemniczego mężczyznę, który pyta ją o ojca. Caleb wychodzi wyrzucić śmieci i w ostatniej chwili zasłania Frankie przed mężczyzną mierzącym do niej z broni. Nieoczekiwanie napastnik zostaje rozcięty samurajskim mieczem – to Maeve zdołała dotrzeć do Caleba.

Maeve informuje Caleba, że mordercy zostali nasłani przez Williama. Wspólnie postanawiają sprawdzić, dlaczego Mężczyzna w Czerni znów postanowił ich ścigać i wyruszają do Kalifornii.

Odcinek 1 – teorie i spekulacje

Najważniejsze pytanie tego odcinka brzmi: kim jest Christina? Najprawdopodobniej jej ciało powstało w wyniku skopiowania Dolores, jednak kto znajduje się w środku? Czy jest to kolejna skopiowana świadomość Dolores, z mocno zmienionymi ustawieniami i zablokowanymi wspomnieniami? A może zupełnie nowa osoba? Kto ją jednak stworzył? Sama Dolores?

Nasuwa się również pytanie, kim jest obecnie osoba w ciele Mężczyzny w Czerni. W zakończeniu 3 sezonu William został zaatakowany przez swoją kopię stworzoną przez Dolores w ciele Charlotte. William-host podciął mu gardło, ale nie jest pewne czy prawdziwy William rzeczywiście zginął. Jeśli Mężczyzna w Czerni z 4 sezonu jest hostem z zakończenia 3 sezonu prawdopodobnie działa na polecenie Dolores/Charlotte. Chyba że... wyrwał się na wolność? A może prawdziwy William jednak przetrwał i postanowił odzyskać władzę w Delos?

Poranek Christiny czy Dolores? Fot. HBO

Trzecią niewiadomą jest Teddy. Rewolwerowiec popełnił samobójstwo w 2 sezonie Westworld nie mogąc znieść postępowania Dolores. Jego świadomość została następnie uploadowana do Doliny po Drugiej Stronie. Ktoś zdołał ponownie wydrukować jego ciało, ale czy udało się pobrać jego świadomość? A może w środku Teddy'ego znajduje się zupełnie inna osoba?

Odcinek 1 – nawiązania do poprzednich sezonów Westworld

Przebudzenie Christiny

Sceny pobudek kobiety są sfilmowane w taki sam sposób, jak sceny przebudzeń Dolores na farmie.

Obrazy

W pierwszym sezonie w swojej narracji Dolores wychodziła namalować pejzaż. W mieszkaniu Christiny na sztalugach znajduje się obraz – przedstawia co prawda ulicę metropolii, ale z pewnością podkreśla artystyczne pasje kobiety.

Czarne i białe buty

Współlokatorka Christiny chce, by przyjaciółka pomogła jej wybrać buty. W jednym ręku trzyma parę białych szpilek, w drugiej zaś czarnych. Wybierz stronę, Chrissy, mówi.

Wybór ten stanowi nawiązanie do kapeluszy, które mieli wybrać goście Westworld – zgodnie z kodami westernów, białe symbolizowały pozytywnych bohaterów, czarne zaś negatywnych.

"Wybierz stronę, Chrissy", fot. HBO

Upuszczona puszka

Dolores poznawała gości parku, upuszczając w miasteczku metalową puszkę. Podniesienie przedmiotu było początkiem miłosnej przygody m.in. dla Williama. W pierwszym odcinku tego sezonu idąca ulicą Christina upuszcza telefon, który zostaje podniesiony przez Petera.

Stalker Peter

Prześladowca Christiny ma na imię tak samo tak ojciec Dolores, Peter Abernathy, który na początku 1 sezonu zaczął domyślać się, że coś jest nie tak ze światem, w którym żyje. Peter ma podobne podejrzenia.

Muchy

Mucha pojawiła się już w pierwszym sezonie Westworld – niezdolna początkowo do przemocy Dolores w wyniku przełamania kodu zabiła siadającego na jej szyi owada. Muchy powszechnie kojarzą się z rozkładem i obrzydliwością, ale ich rój może też nawiązywać do demona Belzebuba, którego imię po hebrajsku oznacza władcę much.

Jesteśmy w zasadzie pewni, że w kolejnych odcinkach pojawi się jeszcze więcej nawiązań do poprzednich sezonów – oczywiście będziemy je pilnie śledzić.

