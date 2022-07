Westworld 4, odcinek 2 – streszczenie i teorie. Muchy, golf i epoka jazzu

Drugi odcinek Westworld 4 udziela drobnych odpowiedzi, ale stawia też nowe pytania. Maeve i Caleb kontynuują śledztwo i trafiają do zaskakującego miejsca, Mężczyzna w Czerni jest bezwględny jak zawsze, a Christina zaczyna gubić się swojej rzeczywistości. Zajrzyjcie do naszego podsumowania drugiego odcinka 4 sezonu Westworld, czyli Well Enough Alone.

Spis treści

Odcinek 2 – streszczenie

MĘŻCZYZNA W CZERNI

William-host przybywa do Meksyku, gdzie udaje się mu odnaleźć Clementine. Próbuje zmusić ją do ujawnienia miejsca pobytu Maeve i Caleba, a gdy androidka odmawia, zabija ją.

Charlotte-Dolores wybudza prawdziwego Williama, zamkniętego w kapsule kriogenicznej. Mówi mu, że kontynuuje swój plan zasiedlenia ziemi androidami i ponownie go usypia.

fot. HBO

Williama-hosta odwiedza wiceprezydent. Okazuje się, że władzom USA nie podoba się pomysł stworzenia nowego parku rozrywki na terenie Stanów Zjednoczonych. Polityk grozi Williamowi zniszczeniem Delos, ale zostaje przez niego zabity.

Charlotte-Dolores przejmuje kontrolę nad przedstawicielem Departamentu Sprawiedliwości, który prowadził śledztwo w sprawie Williama i Delos.

CHRISTINA

Christina nie może się otrząsnąć po samobójstwie Petera. Historia mężczyzny coraz bardziej przypomina jej pisane przez siebie opowieści. Współlokatorka pokazuje jej nekrolog, z którego wynika, że Peter swój majątek zapisał Ośrodkowi na Rzecz Zdrowia Psychicznego Hope. Christina postanawia odwiedzić klinikę. Idąc ulicą spotyka bezdomnego, który krzyczy do przechodniów o tajemniczej wieży. Na chodniku przed swoim miejscem pracy Christina znajduje martwe gołębie.

fot. HBO

Okazuje się, że w Hope nie ma już pacjentów – ośrodek został opuszczony kilka lat wcześniej. Jednak na ścianie Christina znajduje wmurowaną tablicę informującą, że całe skrzydło kliniki zostało ufundowane dzięki darowiźnie Petera Myersa. Zdezorientowana Christina w jednym z pokojów dostrzega rysunki przedstawiające wieżę.

MAEVE I CALEB

Maeve i Caleb przybywają do domu senatora, którego niedawno odwiedził William-host. Okazuje się, że zarówno polityk, jak i jego żona, Anastasia zostali podmienieni na androidy. Maeve i Caleb staczają walkę z upgrade'owanymi hostami, które nie reagują na tradycyjne komendy. W końcu Maeve pokonuje parę. Udaje się jej uzyskać informację, że Charlotte-Dolores zastąpiła hostami 249 osób.

W stajniach Maeve i Caleb odnajdują prawdziwą Anastasię, która będąc w szoku, zabiła swoje konie. Kobieta informuje ich, że zostają zaproszeni do opery na spektakl Don Giovanni, po czym atakuje Caleba nożem. Zostaje zastrzelona przez Maeve, która stwierdza, że Anastasia nie była zwykłym człowiekiem.

fot. HBO

Maeve i Caleb przychodzą do budynku opery, który okazuje się pusty. Na scenie znajdują włączony gramofon, a gdy do niego podchodzą, podłoga zapada się, zwożąc ich do podziemi. Bohaterowie trafiają do luksusowego pomieszczenia z barem i bogatymi gośćmi. Okazuje się ono wagonem pociągu zmierzającego do nowego parku Delos. Maeve i Caleb otrzymują nowe ubrania i trafiają do ośrodka w stylu lat 20. – Golden Age. Jest to pierwszy park z androidami zlokalizowany na terenie USA.

Odcinek 2 – teorie i spekulacje

Jest już niemal pewne, że Charlotte-Dolores i William-host planują zastąpić ludzi hostami (a przynajmniej polityków mających wpływ na sytuację w kraju). Po co im jednak nowy park rozrywki, zlokalizowany w dodatku w USA? Prawdopodobnie planują w nim testować androidy stworzone na podobieństwo ludzi, a może również pogłębiać wiedzę o ludzkiej naturze, tak samo jak robiło to dawne Delos.

Drugi odcinek serialu jeszcze bardziej podkreślił znaczenie much. Biomechaniczne owady są prawdopodobnie narzędziem, dzięki któremu Charlotte-Dolores "hakuje" umysły potrzebnych jej ludzi. Jak to jednak możliwe? Czy łączą się one z chipami, które najwyraźniej posiadają wszyscy mieszkańcy świata przyszłości?

Najważniejszym wątkiem odcinka wydaje się jednak odkrycie, którego dokonała Christina w Ośrodku Hope. Stara tablica wmurowana na cześć mężczyzny, który umarł ledwie kilka dni wcześniej sugeruje, że po raz kolejny coś jest nie tak z serialowym czasem akcji. Być może twórcy powielają zabieg z pierwszego sezonu Westworld i Christina nieświadomie doświadcza dwóch lini czasowych.

