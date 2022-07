Westworld 4, odcinek 3 – streszczenie i teorie. Inwazja porywaczy ciał

Trzeci odcinek czwartego sezonu Westworld już za nami. Tym razem Caleb i Maeve zeszli wgłąb króliczej nory odkrywając elementy planu Charlotte-Dolores. Mieliśmy także okazję zobaczyć dawno niewidzianego bohatera, który zapewne mocno pokrzyżuje plany androidki. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 3 odcinku 4 sezonu Westworld.

Westworld 4, odcinek 3 – streszczenie

BERNARD I STUBBS

Bernard budzi się w Dolinie po Drugiej Stronie. Doświadcza serii wizji, m.in. widzi masakrę dokonaną przez Dolores na zlecenie Arnolda. Na swojej drodze spotyka Akechetę, który mówi mu, że w tym cyfrowym wymiarze hosty mogą dowolnie kreować swoją rzeczywistość. Okazuje się, że w Dolinie czas płynie szybciej niż w realnym świecie. Przy pomocy Akechety Bernard generuje różne scenariusze, według których może się potoczyć walka z Dolores.

Po przebudzeniu Bernard odkrywa, że minęło 7 lat. W pokoju wita go Stubbs. Razem wybierają się na posiłek do przydrożnego dinera, gdzie spotykają dwóch mężczyzn, którzy po zabiciu okazują się być hostami. Bernard zatrzymuje na parkingu samochód tajemniczej kobiety i pokazuje symbol labiryntu, czym skłania ją, by zabrała jego i Stubbsa ze sobą. Wspólnie docierają do pustynnej krainy, gdzie spotykają pozostałych członków grupy poszukującej pewnej broni.

UWADE I FRANKIE

Żona i córka Caleba szykują się do wyjazdu wraz z Carverem, zaufanym przyjacielem rodziny. Gdy Uwade chce porozmawiać z Frankie, mężczyzna zabiera na chwilę misia dziewczynki – gdy go jej oddaje, zabawka pobrudzona jest krwią. W pojemnikach na śmieci Frankie odkrywa zwłoki prawdziwego Carvera – został on zabity i zastąpiony hostem. Uwade każe córce się schować, a sama wydobywa broń z sejfu i zabija androida.

MAEVE I CALEB

Maeve i Caleb docierają do klubu The Butterfly (dawnego saloonu Mariposa). Spotykają nowe wersje Dolores, Maeve, Hectora i innych postaci znanych z parku Westworld. Po strzelaninie wraz z ciałami zabitych udaje im się przedostać do technicznego centrum parku. Tam jednak trafiają w środek kolejnej narracji – Masakry w Westworld – odtwarzającej powstanie hostów. Caleb i Maeve staczają walkę z hostami i przedostają się na głębszy poziom ośrodka.

fot. HBO

W podziemnym laboratorium Caleb i Maeve spotykają techniczne hosty zajęte infekowaniem much za pomocą czarnej mazi. Zgromadzone w przezroczystych pojemnikach owady wydają się zainteresowanie Calebem. Maeve słyszy dziwny dźwięk – podążając za nim, trafia do pokoju z przypominającą wieżę konstrukcją i monitorami śledzącymi obiekty Projektu Chrysalis. Ekrany ukazują siedzące w celach osoby, które pod wpływem dźwięku sięgają po leżącą na stołach broń i popełniają samobójstwo. Jedną z osób jest Jim Navarro, z Departamentu Sprawiedliwości, porwany w drugim odcinku sezonu.

Na innym ekranie Caleb dostrzega swoją córkę Frankie. Maeve próbuje zhakować system, ale jest to dla nie zbyt trudne. Gdy w końcu się to udaje i Caleb wbiega do celi Frankie, okazuje się, że dziewczynka jest hostem przygotowanym przez Charlotte-Dolores. Wypuszcza chmarę much, które obsiadają Caleba. Tymczasem Maeve zostaje zaatakowane przez hosta-Williama.

Westworld 4, odcinek 3 – teorie i spekulacje

Co to jest Projekt Chrysalis?

Prawdopodobnie jest to projekt stworzony przez Charlotte-Dolores w celu przejęcia kontroli nad ludźmi. Bezoosobowe hosty w laboratorium, do którego dotarli Caleb i Maeve produkowały tajemniczą czarną maź, który następnie infekowane były muchy. Owady dostawały się następnie do organizmu wybranych osób i zmieniały ich zachowanie, czyniąc poddanymi woli Charlotte-Dolores. Kontrola była aktywowana dźwiękami wydawanymi przez wieżopodobne urządzenie w laboratorium.

Wątek Bernard i Stubbsa rozgrywa się w innej linii czasowej niż wątek Maeve i Caleba

Wiemy z całą pewnością, że wydarzenia, w których uczestniczy Caleb i Maeve rozgrywają się 7 lat po wydarzeniach z sezonu 3. Jednak takiej pewności nie ma co do Bernarda. Po przebudzeniu hosta Stubbs stwierdził, że był on w transie przez lata – jednak nie doprecyzował przez ile. Niewykluczone, więc, że wątek Bernard i Stubbsa rozgrywa się wcześniej lub później niż wątek Maeve.

