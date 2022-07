Westworld 4, odcinek 4 – streszczenie i teorie. Powrót do korzeni

W najnowszym odcinku twórcy Westworld wyraźnie starają się powrócić do tego, co było główną atrakcją serialu, czyli zabaw z czasem. Czy bohaterowie na pewno mogą zaufać swojej percepcji? Czy mają wszystko pod kontrolą? Przekonajcie się zaglądając do naszego streszczenia czwartego odcinka Westworld 4.

Spis treści

Westworld 4, odcinek 4 – streszczenie

CHRISTINA

Christina budzi się po nieprzespanej nocy wypełnionej malowaniem. Okazuje się, że jej obraz przedstawia pejzaż uliczny, a na jego środku widnieje sylwetka tajemniczej wieży. Maya, współlokatorka Christiny, opowiada jej o swoim nocnym koszmarze – śniło się jej, że podczas pikniku ją i rodzinę obsiadła chmara czarnych much. W ramach odpoczynku obie kobiety decydują się na wieczorne wyjście na miasto.

Christina dociera na spotkanie z Mayą. Przyjaciółka umówiła ją na randkę z przystojnym nieznajomym – okazuje się, że jest to mężczyzna o wyglądzie Teddy'ego.

Zobacz również:

CALEB I MAEVE

Podczas walki z muchami, Caleb przypomina sobie wydarzenia sprzed lat. On i Maeve wyruszyli wówczas na misję mającą na celu zniszczenie wszelkich komórek Roboama. Podczas ostatniej wyprawy Caleb został ciężko ranny. Przetransportowany do szpitala przez androidkę, długi czas spędził nieprzytomny. Po przebudzeniu nawiązał więź z jedną z pielęgniarek, która została później jego żoną. Maeve podjęła decyzję o opuszczeniu Caleba i życiu w samotności.

Maeve udaje się pokonać Williama-hosta i obezwładnić Charlotte-Dolores, która przybyła do podziemnego laboratorium. Razem z Calebem wydostają się z parku, zabierając Charlotte-Dolores jako zakładniczkę. Podczas ucieczki Caleb zostaje jednak pchnięty nożem – jego umysł jest też w coraz większym stopniu przejmowany przez muchy. Podczas postoju na skraju parku, grupa zostaje ponownie zaatakowana przez Williama-hosta, a Charlotte-Dolores zmusza Caleba do zabicia Maeve. Maeve w ostatniej chwili aktywuje materiały wybuchowe i wraz z robotycznym Williamem ginie przysypana hałdami ziemi.

fot. HBO Max

Caleb traci kontrolę nad swoim umysłem. Okazuje się, że wizyta w parku, walka i śmierć Maeve to wydarzenia sprzed 23 lat. On sam wówczas zginął zastrzelony przez ludzi Charlotte-Dolores po czym jego świadomość została odtworzona i wszczepiona do zrekonstruowanego ciała. Wszystko, czego doświadczał było flashbackiem i "testem wierności", przeprowadzanym, by sprawdzić skuteczność eksperymentu. Według Charlotte-Dolores aktualny Caleb jest 278 wersją testową.

Caleb wybiega z laboratorium – mieści się ono w budynku Olympiad Entertainment, w którym pracuje Christina. Nad miastem góruje tajemnicza wieża. Okazuje się, że Charlotte-Dolores przejęła kontrolę na całą ludzką rasą.

BERNARD I STUBBS

Wraz z grupą rebeliantów Bernard wyrusza do miejsca, w którym ma znajdować się legendarna broń. C mówi Bernardowi, że na pustynię przywiodły ją poszukiwania ojca, który zaginął przed wielu laty. Okazuje się, że kobieta to dorosła Frankie, córka Caleba. Spod piasku wyłaniają się zakonserwowane zwłoki Maeve.

fot. HBO Max

Westworld 4, odcinek 4 – teorie i spekulacje

W 4 sezonie Westworld istnieją 2 linie czasowe

LINIA 1: 7 lat po wydarzeniach z sezonu 3 Caleb i Maeve docierają do parku Golden Age, gdzie spotkają Charlotte-Dolores. Caleb zostaje zainfekowany przez muchy i zastrzelony. Maeve i William-host giną przysypani ziemią.

7 lat po wydarzeniach z sezonu 3 LINIA 2: 23 lata po śmierci Caleba i Maeve Bernard i rebelianci odkopują zwłoki Maeve. Caleb-host budzi się w laboratorium. Christina powoli odzyskuje świadomość.

Christina jest namierzana przez rebeliantów

W 4 odcinku część rebeliantów wyrusza z misją przywiezieni tajemniczej osoby, którą nazywają outsiderką. Według spekulacji może to być Christina – być może (podobnie jak w Matrixie) buntownicy poszukują osób odzyskujących świadomość i wyciągają je ze świata kontrolowanego przez Charlotte-Dolores.

Czwarty sezon Westworld obejrzysz na platformie HBO Max.

Zobacz także: Westworld sezon 4 – powrót do krainy androidów. Wszystko, co wiemy o serialu