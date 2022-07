Westworld 4, odcinek 5 – streszczenie i teorie. Czas apokalipsy

Piąty odcinek Westworld 4 już za nami. Sporo zagadek zdążyło się już wyjaśnić, ale niewykluczone, że twórcy mają coś jeszcze w zanadrzu. Czego dowiedziała się Christina? Jakie plany ma Charlotte-Dolores? Zapraszamy na podsumowanie odcinka.

Westworld 4, odcinek 5 – streszczenie

CHRISTINA

Christina budzi się po wieczorze spędzonym na randce z Teddym. W pracy próbuje stworzyć nową narrację o dziewczynie mieszkającej na farmie z ojcem, ale przerywa jej szef. Podczas nieprzyjemnej rozmowy dzwoni Teddy i namawia Christinę do wyjścia na miasto.

Podczas spotkania z Teddym Christina uświadamia sobie, że to on uratował ją przed Peterem. Teddy mówi jej, że świat, w którym żyją nie jest prawdziwy, a jego mieszkańcy są zamknięci w pętlach, które tworzy sama Christina. Choć dziewczyna początkowo nie chce w to uwierzyć, odkrywa, że może w dowolny sposób wpływać na rzeczywistość.

Christina udaje się na spotkanie z dawną przyjaciółką, którą okazuje się być Charlotte-Dolores. Christina stara się ukryć przed nią fakt, że poznała naturę otaczającego świata. Po spotkaniu Christina wraca do swojego biura i próbuje sprawdzić w korporacyjnym systemie, kim tak naprawdę jest Charlotte Hale. Nie uzyskuje jednak dostępu do danych. Na poszukiwaniu informacji przyłapuje ją szef, ale dziewczyna manipuluje nim w taki sposób, że zapomina o sprawie.

Christina dostaje się do głównego pokoju w siedzibie firmy – znajduje się w nim wirtualna mapa miasta. Bohaterka zdaje sobie sprawę, że przez cały czas pisała scenariusze dla żyjących w mieście ludzi.

fot. HBO Max

CHARLOTTE-DOLORES I WILLIAM-HOST

Charlotte-Dolores jest znudzona swoją wszechwładzą i rozczarowana, że hosty powielają zachowania i upodobania ludzi, zamiast ewoluować w byty wyższe. Androidka zleca Williamowi-hostowi zlikwidowanie "outsiderki" – kobiety, która odzyskała świadomość i wyrwała się ze swojej pętli. Charlotte-Dolores mówi mężczyźnie, że po interakcji z "outsiderem" hosty zostają w tajemniczy sposób zainfekowane – wpadają w szał i w końcu popełniają samobójstwo.

Oddział rebeliantów razem ze Stubbsem dociera do miasta. Próbują dotrzeć do outsiderki, która znajduje się na dachu budynku, jednak na drodze staje im William-host. Jako pierwszy dociera na dach, jednak nie zabija kobiety. Rebeliantom udaje się go zranić i przechwycić "outsiderkę".

Robotyczny Man in Black przychodzi do laboratorium, w którym przebywa prawdziwy William. Wyjawia mu, że po interakcji z "outsiderką" jego system przestał dobrze działać i dręczą go egzystencjalne pytania.

Westworld 4, odcinek 5 – teorie

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki do Christiny odnosi się Teddy i Charlotte-Dolores, można dość pewnie stwierdzić, że kobieta to przeprogramowana Dolores. Ważną wskazówką jest fakt, że tworząc narrację o dziewczynie mieszkającej z ojcem na farmie, Christina chciała ochrzcić swoją bohaterkę mianem Dolores Abernathy – musi więc posiadać strzępki wspomnień na jej temat. Twórcy wciąż muszą jednak wyjaśnić, w jaki sposób szczątki świadomości Dolores zostały odzyskane, mimo że w 3 sezonie Roboam zupełnie skasował jej kod bazowy.

Bardzo prawdopodobne, że Teddy nie współpracuje z Charlotte-Dolores, a wręcz prowadzi jakiś rodzaj dywersji, próbując wyciągnąć Christinę ze sztucznego świata. Wydaje się wątpliwe, by współpracował z rebeliantami, ale być może on i Christina nawiążą taką współpracę w kolejnych odcinkach.

