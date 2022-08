Westworld 4, odcinek 6 – streszczenie i teorie. W labiryncie

Kolejny odcinek Westworld już za nami i wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania wszystkich zagadek. Frankie i Bernard próbują uruchomić Maeve, a Caleb stara się odnaleźć córkę. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 6 odcinku Westworld 4.

Odcinek 1 – streszczenie

CALEB

Caleb w ciele hosta budzi się w laboratorium. Charlotte-Dolores mówi mu, że chce dowiedzieć się, w jaki sposób przed laty oparł się roznoszonej przez muchy "infekcji". Informuje go także, że Frankie wciąż żyje. Wkrótce po tej rozmowie robotyczne ciało Caleba zaczyna szwankować. Mężczyzna postanawia jak najszybciej wydostać się z laboratorium i odnaleźć córkę.

Dzięki informacjom od innej wersji swojej osoby Caleb odkrywa, że może uciec przez przewód wentylacyjny. Dociera do laboratorium, w którym drukowane są jego kolejne wersje i zabija androida, który próbuje powstrzymać go przed ucieczką. W międzyczasie doświadcza flashbacków, w których przypomina sobie pierwsze spotkanie z Uwade i spacery z małą Frankie.

Spotykając po drodze swoje zepsute wersje, Caleb odnajduje wyjście na dach. Dociera do znajdującego się na nim dźwigu i przez radio nadaje wiadomość dla Frankie. Zostaje jednak przyłapany przez Charlotte-Dolores, która tak naprawdę zaprojektowała jego ucieczkę w ramach swoich testów. Caleb mówi androidce, że to ona jest winna samobójstwom popełnianym przez hosty – androidy po prostu nie chcą żyć w sztucznym świecie.

Rozzłoszczona Charlotte-Dolores skręca Calebowi-hostowi kark i rozpoczyna prace nad kolejną jego wersją.

fot. HBO

FRANKIE I BERNARD

We flashbackach widzimy, jak Uwade i mała Frankie spotkały Jaya.

Frankie i Bernard przywożą Maeve do zrujnowanego Golden Age. W tamtejszym laboratorium Bernard próbuje naprawić ciało i jednostkę kontrolną androidki. Wyjawia Frankie, że pracował w pierwszym Westworld i pomagał konstruować hosty.

Do parku przybywa ekipa Jaya wraz ze Stubbsem. Jay jest przekonany, że w szeregach rebeliantów działa kret, a Frankie przyznaje mu rację. Strzela Bernardowi w pierś, by udowodnić, że jest androidem. Rebelianci rozbrajają Stubbsa i Bernarda, który jak się okazuje, próbował ich skopiować. Podczas krótkiej rozmowy Bernard mówi Frankie, że podczas wypadu do miasta ktoś z jej oddziału został podmieniony na hosta. Kobieta musi go znaleźć i zabić.

fot. HBO

Frankie początkowo uznaje, że hostem jest jej dziewczyna i zamyka ją w zrujnowanym budynku. Później odkrywa, że kretem jest Jay. Atakuje go rozbitą butelką i próbuje zabić, ale host łatwo ją pokonuje. Robotyczny Jay mówi Frankie, że w zamian za perłę Maeve przekaże jej informacje o ojcu . Nieoczekiwanie Frankie słyszy przez radio wiadomość przesłaną przez Caleba i domyśla się, że jej ojciec żyje.

Jay próbuje zmusić kobietę do ujawnienia miejsca ukrycia perły. Tuż przed zastrzeleniem Frankie Jay-host zostaje zabity przez Maeve, której kobieta z powrotem zainstalowała jednostkę kontrolną.

Odcinek 1 – teorie

Jedną z ostatnich zagadek sezonu, jest kwestia odporności Caleba na "infekcję". Fani serialu podejrzewają, że ma to związek z pozytywnymi wspomnieniami o córce. Jeśli zaś chodzi o szwankujące hosty można założyć, że w ich konstrukcji znajduje się błąd – brakuje im miłości i dostrzegania piękna w otaczającym świecie.

Inna teoria dotycząca 6 odcinka sugeruje, że Charlotte-Dolores zakończyła testy z użyciem umysłu Caleba wszczepionego do ciała hosta. W finale odcinka widzimy, jak zniszczone zostają dotychczasowe wersje mężczyzny, a także usunięte wszystkie wskazówki, za którymi Caleb mógł podążać podczas zaaranżowanej ucieczki z laboratorium. Część fanów jest przekonana, że tym razem Charlotte-Dolores wydrukuje jedynie przypominającego Caleba hosta, który wciągnie Frankie i buntowników w pułapkę.

