Westworld sezon 4 – kim jest Christina? Na to byście nie wpadli

Pojawienie się rudowłosej Christiny mocno namieszało w świecie Westworld. Kim jest kobieta? Co łączy ją z Dolores? Czy otaczający ją świat jest w ogóle realny? Zebraliśmy najciekawsze teorie i spekulacje, które pojawiły się po pierwszym odcinku 4 sezonu Westworld.

Teoria 1: Christina to przeprogramowana Dolores

W trzecim sezonie Dolores tworzy kilka kopii swojej perły i umieszcza je w wydrukowanych ciałach ludzi i androidów. W efekcie w mamy do czynienia z czterema wersjami Dolores:

oryginalna Dolores we własnym ciele ;

; Dolores w ciele-kopii Charlotte Hale , członkini zarządu Delos, która zginęła w parku;

, członkini zarządu Delos, która zginęła w parku; Dolores w ciele-kopii Musashiego , hosta grającego samuraja w Shōgunworld, a w prawdziwym świecie Sato – szefa yakuzy

, hosta grającego samuraja w Shōgunworld, a w prawdziwym świecie Sato – szefa yakuzy Dolores w ciele-kopii Martina Connellsa – "fixera" pracującego dla Liama Dempsey'a Jr.

Zarówno Sato-Dolores, jak i Connells-Dolores zostają zabici, natomiast Charlotte-Dolores udaje się przetrwać. Oryginalna Dolores zostaje schwytana przez Seraca, a jej pamięć wyczyszczona za pomocą Rehoboama, co oznacza jej śmierć.

Według pierwszej teorii, oryginalna Dolores została przez kogoś przeprogramowana, wgrano jej pewność, że jest człowiekiem i jako Christinę zatrudniono przy pisaniu scenariuszy – jednak nie gier, a fabuł dla parków Delos. Tworzone przez nią historie to echa prawdziwych wydarzeń.

Teoria 2: Christina to nowy host w ciele Dolores

Według tej teorii ktoś postanowił użyć ciała oryginalnej Dolores (lub wydrukować je na nowo) i osadzić w nim nowego hosta z nową perłą, historią i pętlą.

Teoria 3: Christina jest człowiekiem-wzorcem Dolores

Ta teoria zakłada, że znowu mamy do czynienia z ukrytą linią czasową, podobnie jak w sezonie 1. Christina jest prawdziwą kobietą, która żyje w świecie przed powstaniem Westworld i inspiruje Roberta Forda do stworzenia hosta o imieniu Dolores. W tym wariancie wydarzenia z życia Christiny zostają przekształcone w scenariusze dla androidki.

Na niekorzyść tej teorii świadczy jednak fakt, że świat, w którym żyje Christina bardzo przypomina ten z sezonu 3, czyli współczesność bohaterów. Od powstania parku do rebeli hostów minęło ponad 30 lat – technologia i stroje raczej, by się przez ten czas zmieniły, prawda?

Teoria 4: Christina jest hybrydą człowieka i hosta

Po wydarzeniach z sezonu 2 wiemy już, że prawdziwym powodem zainteresowania Delos technologią Forda była chęć zapewnienia ludziom nieśmiertelności. Informacje na temat zachowań, decyzji i emocji gości były zbierane podczas całego pobytu w parku, a na ich podstawie tworzono kopie ludzi – w nadziei, że zakodowaną świadomość uda się przenieść do ciała androida. Projekt poniósł co prawda fiasko w przypadku Jamesa Delosa (hybryda nie była w stanie prawidłowo funkcjonować), ale być może udało się to z inną osobą. W taki wypadku w ciele Dolores znajdowałaby się świadomość prawdziwej, acz zmarłej kobiety.

Teoria 5: Christina jest świadomością wewnątrz Rehoboama

Ta teoria z kolei zakłada, że część danych z pamięci Dolores przetrwała jednak w Rehoboamie i przekształciła się w cyfrowy byt wewnątrz superkomputera. Co prawda, w zakończeniu 3 sezonu Rehoboam został zniszczony, ale być może nie był jedynym komputerem stworzonym przez Seraca – wiemy przecież, że istniał jeszcze Solomon, a bardzo prawdopodobne, że Serac stworzył mniejsze, "backupowe" wersje Rehoboama.

Teoria 6: Christina to Dolores uploadowana do Doliny

Według tego założenia Christina to Dolores w androidowym niebie. Ktoś znalazł sposób na uploadowanie świadomości Dolores do Doliny po Drugiej Stronie i to czego doświadcza Christina to wersja raju dla hostów. Ta teoria sprawia wrażenie najmniej przekonującej – po pierwsze dostęp do Doliny został zablokowany, po drugie rzeczywistość Christiny nie wygląda zbyt niebiańsko, a raczej dość zwyczajnie.

Która teoria jest prawdziwa? A może kolejne odcinki przyniosą nowe spekulacje? Z pewnością będziemy je śledzić i weryfikować.

