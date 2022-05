"Westworld" sezon 4 – powrót do krainy androidów. Wszystko, co wiemy o serialu

Długo oczekiwany czwarty sezon "Westworld" już wkrótce pojawi się na HBO Max z nowym zestawem zagadek i plot twistów. Zebraliśmy najważniejsze informacje o fabule, dacie premiery i obsadzie nowego sezonu serialu.

"Westworld" – o czym opowiada serial?

Westworld to serial oparty na filmie z lat 70. o tym samym tytule. Akcja serii rozgrywa się w roku 2050. Naukowcy udoskonalili Sztuczną Inteligencję i różnego typu roboty wspomagają ludzi w codziennym życiu. Najdoskonalszym tworem są biomechaniczne istoty zasiedlające park rozrywki o nazwie Westworld – gigantyczny teren urządzony na wzór Dzikiego Zachodu.

Androidy, zwane hostami, nie zdają sobie sprawy, że nie są ludźmi. Prowadzą egzystencję na wzór XIX-wiecznych mieszkańców pogranicza, wcielając się w role kowbojów, rewolwerowców, farmerów, prostytutek, poszukiwaczy złota czy Indian. W rzeczywistości są zabawkami dla odwiedzających park bogatych gości, którzy chcą przeżyć realistyczną i nierzadko krwawą przygodę.

Tytuł: Westworld

Westworld Twórcy: Jonathan Nolan, Lisa Joy

Jonathan Nolan, Lisa Joy Gatunek: science-fiction, western, dystopia, dramat

science-fiction, western, dystopia, dramat Liczba potwierdzonych sezonów: 4

4 Liczba potwierdzonych odcinków: 36

36 Czas emisji: 2016- obecnie

2016- obecnie Kraj produkcji: USA

Sezon 1

Dolores (Evan Rachel Wood), idealistycznie nastawiona córka farmera, wiedzie spokojne życie. Jedyne jej zmartwienie to ukochany Teddy (James Marsden), którego tragiczna przeszłość powstrzymuje przed małżeństwem. Do miasteczka Sweetwater przybywa sadystyczny Mężczyzna w Czerni (Ed Harris). Dwaj młodzi ludzie, Logan (Ben Barnes) i William (Jimmi Simpson), wyruszają na pełną przygód wyprawę po Westworld.



Dolores zaczyna odkrywać, że coś jest nie tak ze światem, w którym żyje. Maeve (Thandiwe Newton), madame domu publicznego w Sweetwater, dręczą dziwne wizje. Postanawia rozwikłać ich zagadkę przy pomocy bandyty, Hectora (Rodrigo Santoro).

Twórca parku Robert Ford (Anthony Hopkins) planuje udoskonalić swój projekt. Jego prawa ręka Bernard Lowe (Jeffrey Wright) i pracowniczka Elsie (Shannon Woodward) odkrywają sekrety parku. Swoje plany odnośnie Westworld ma Theresa Cullen (Sidse Babett Knudsen) i członki zarządu Charlotte Hale (Tessa Thompson).

Sezon 2

Dolores staje na czele rebelii przeciwko ludziom. Chce uciec do świata zewnętrznego, ale najpierw musi zdobyć "perłę" – dysk, na którym zapisana jest tożsamość jej ojca. Hosta szuka także Charlotte, która za jego pomocą chce wynieść z parku informacje o technologii Roberta Forda.

Pamięć Bernarda zostaje uszkodzona i musi on zrekonstruować wydarzenia ostatnich dni. Maeve przy pomocy Hectora oraz kilku ludzi stara się odnaleźć swoją córkę. Podczas poszukiwań trafia do parku przypominającego średniowieczną Japonię. Do Westworld przybywa ekipa najemników mających spacyfikować powstanie hostów.

Sezon 3

Dolores rozpoczyna nowe życie poza parkiem. Planuje wskrzesić kilka hostów, których "perły" zabrała z parku. Jej pomocnikiem zostaje Caleb (Aaron Paul). Bernard powraca do parku, by ostatecznie odkryć jego sekrety.

Maeve trafia do innego z sieci parków korporacji Delos – tym razem osadzonym w realiach II wojny światowej i faszystowskich Włoch. Mężczyzna w Czerni wydostaje się z parku, ale prześladują go wizje rodziny i Dolores.

Sezon 4

Nowy sezon Westworld może różnić się od poprzednich brakiem Dolores – a przynajmniej dawnej Dolores, granej przez Evan Rachel Wood. Jakaś wersja tej postaci na pewno się pojawi, ale nie wiadomo, w jakim ciele i co będzie pamiętać z poprzedniej egzystencji. Warto jednak pamiętać, że Wood wciąż jest wymieniana w obsadzie serialu.

W sezonie 4 ponownie spotkamy Bernarda, który wciąż próbuje rozwikłać zagadki związane z parkami, technologią Forda i umysłami hostów. Charlotte/Dolores prawdopodobnie będzie budować armię androidów, a Mężczyzna w Czerni znajdzie się w zupełnie nowej roli.

Data premiery

Sezon 4 Westworld zadebiutuje 26 czerwca 2022 roku. Będzie się składał z 8 odcinków, emitowanych co tydzień. Finał sezonu pojawi się na platformie 14 sierpnia 2022 roku.

Obsada

W obsadzie sezonu wymienieni są bywalcy poprzednich odsłon Westworld:

Thandiwe Newton (Maeve Millay)

(Maeve Millay) Tessa Thompson (Charlotte Hale / Dolores Abernathy)

(Charlotte Hale / Dolores Abernathy) Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy / ?)

(Dolores Abernathy / ?) Jeffrey Wright (Bernard Lowe)

(Bernard Lowe) Ed Harris (The Man in Black)

(The Man in Black) Aaron Paul (Caleb Nichols)

(Caleb Nichols) Luke Hemsworth (Ashley Stubbs)

Do obsady czwartego sezonu Westworld dołączyła też Ariana DeBose, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie West Side Story.

Trailer

Czwarty sezon serialu promuje na razie jeden zwiastun:

