Westworld – streszczenie fabuły 1, 2 i 3 sezonu. Wszystko, co musisz wiedzieć przed obejrzeniem 4 sezonu

Sezon 4 Westworld już dzisiaj pojawi się na HBO Max, ale przed seansem warto przypomnieć sobie wydarzenia z poprzednich sezonów tego skomplikowanego serialu.

Westworld – sezon 1: Labirynt

Akcja sezonu rozgrywa się w dwóch liniach czasowych, które niezauważenie przeplatają się ze sobą. Dopiero w finale sezonu zostaje ujawnione, że serial ukazywał wydarzenia zarówno z teraźniejszości, jak i przeszłości bohaterów.

Ok. 2028 roku

Do parku Westworld przybywa Logan Delos, syn właściciela korporacji Delos. Przywozi ze sobą Williama – narzeczonego swojej siostry Juliet. W miasteczku Sweetwater William spotyka androidkę Dolores, córkę farmera Petera Abernathy'ego.

Po powrocie do domu Dolores odkrywa, że farma została zaatakowana przez bandytów. Pozbawiona pomocy swojego ukochanego, rewolwerowca Teddy'ego, dziewczyna sama próbuje stawić czoła napastnikom. Dzięki eksperymentom, które na Dolores przeprowadzał jeden z twórców parku, Arnold Weber, dziewczyna przełamuje własne oprogramowanie i ucieka z farmy. Błąkając się po lesie, natrafia na Williama i Logana.

Dolores, William i Logan wspólnie ruszają na wyprawę śladem zbiegłego przestępcy. Docierają do El Lazo, herszta bandytów przebywającego w mieście Pariah. W ramach układu z przestępcą okradają konwój wiozący nitroglicerynę. Zakochani William i Dolores porzucają Logana i opuszczają miasto wraz z El Lazo.

Podczas podróży ich pociąg zostaje zaatakowany przez byłych konfederatów. William i Dolores docierają jednak do kościoła w miasteczku Escalante, który dziewczyna widywała w wizjach. Zanim jednak udaje się jej przypomnieć, co wydarzyło się w tym miejscu przed laty, zostaje porwana przez konfederatów pod wodzą Logana. Wściekły na Williama Delos, rozcina Dolores brzuch. William jednak zabija konfederatów i zmusza Logana do poszukiwań rannej dziewczyny. Gdy nie udaje się jej odnaleźć, William porzuca Logana i powraca do Sweetwater – w miasteczku ponownie spotyka naprawioną i zresetowaną Dolores, która w ogóle go nie pamięta.

Ok. 2058 roku

Zakochani Dolores i Teddy spędzają czas na łąkach niedaleko miasteczka Sweetwater. Gdy powracają na farmę ojca dziewczyny, okazuje się, że napadli na nią bandyci. Teddy próbuje bronić Dolores, ale zostaje zabity przez okrutnego Mężczyznę w Czerni – człowieka i gościa parku. Dolores zostaje przez niego zgwałcona i zabita, a następnie wraz z rodzicami przywrócona do funkcjonowania przez obsługę.

Peter Abernathy natrafia na współczesną fotografię przedstawiającą kobietę na tle wielkiego miasta. Znalezisko wywołuje błąd w jego kodzie – przekazuje on Dolores hasło Gwałtownych uciech i koniec gwałtowny, które dziewczyna powtarza prostytutce Maeve. Peter zostaje wycofany z użytkowania, Dolores po weryfikacji wraca do parku, jednak dręczą ją wizje i tajemniczy głos – wyrusza na wyprawę w cel rozwikłania tajemnicy Labiryntu i Arnolda Webera.

Dolores, fot. HBO

Maeve budzi się na stole techników, Felixa i Sylvestra. Zostaje ponownie uśpiona i odesłana do parku, ale wciąż dręczą ją wizje z przeszłości. Po kolejne brutalnej śmierci znów budzi się na stole operacyjnym, dowiaduje się, że jest androidką i przypomina sobie, że niegdyś miała córkę. Postanawia uciec z parku i zmusza techników do pomocy. Werbuje też inne hosty – bandytę Hectora Escatona i Armistice.

Anomalie i źle funkcjonujące hosty przykuwają uwagę Bernarda Lowe'a, który jest prawą ręki założyciela Westworld, Roberta Forda. Okazuje się, że Ford zmienia kod, by wprowadzić nową, wielką narrację – ma ona dotyczyć zakopanego przed laty miasteczka Escalante.

Theresa Cullen, administratorka parku i kochanka Bernarda, spiskuje w celu wywiezienia z Westworld technologii tworzenia hostów. Działa na zlecenie Charlotte Hale, członkini zarządu firmy, a pomaga jej scenarzysta Lee Sizemore. Na trop spisku wpada behawiorystka Elsie, która odkrywa także, że niektóre hosty zostały przeprogramowane przez kogoś o imieniu Arnold. Nieprawidłowości w parku śledzi też szef ochrony, Ashley Stubbs.

Ford postanawia pozbyć się spiskującej Theresy i zabija ją przy pomocy Bernarda, który jak się okazuje, jest hostem.

Robert Ford, fot. HBO

Mężczyzna w Czerni wyrusza, by odnaleźć Labirynt. Porywa bandytę o imieniu Lawrence (hosta przed laty grającego rolę El Lazo) i dzięki informacjom uzyskanym od jego córki odnajduje Armistice. W zamian za pomoc kobieta doradza mu, że powinien poszukać słynnego mordercy Wyatta. Mężczyzna w Czerni wyrusza na poszukiwania bandyty, po drodze znajduje bliskiego śmierci Teddy'ego i zabija Lawrence'a.

Mężczyzna w Czerni i Teddy zostają pojmani przez bandę Wyatta. Teddy ginie, a Mężczyzna w Czerni spotyka Charlotte, która chce, by zezwolił na pozbycie się z parku Forda – okazuje się, że Mężczyzna jest inwestorem i członkiem zarządu korporacji Delos.

Dolores przybywa do Escalante i wchodzi do starego kościoła. Okazuje się, że Labirynt był grą, którą wymyślił dla niej Arnold w nadziei, że pomoże jej zyskać prawdziwą świadomość. Nie chcąc dopuścić do otwarcia parku Arnold wgrał Dolores fragment osobowości bandyty Wyatta, skłonił do dokonania masakry na hostach i zabicia samego siebie. W Escalante dziewczyna znów natrafia na Mężczyznę w Czerni, który zdradza jej swoją tożsamość – jest starszym o 30 lat Williamem.

Mężczyzna w Czerni, fot. HBO

Elsie zostaje porwana przez tajemniczego sprawcę, a Ashleya atakuje plemię Indian. Bernard spotyka Maeve, która mówi mu, że jest hostem. Lowe usiłuje zmusić Forda do uwolnienia go – Ford jednak informuje go, że jest robotyczną kopią Arnolda Webera, uznaje za zagrożenie i zmusza do samobójstwa.

Podczas ucieczki z parku Maeve odnajduje ciało Bernarda i prosi Felixa, by go naprawił. Udaje się jej dotrzeć do pociągu odwożącego gości do prawdziwego świata – w ostatniej chwili postanawia jednak wrócić do parku i odnaleźć swoją córkę.

Robert Ford konfrontuje się z Dolores i Bernardem. Mówi im, że po śmierci Arnolda również zapragnął uwolnienia hostów i poświęcił 35 lat, by przygotować je do zyskania świadomości. Zachęca Dolores do rozpętania rewolucji. Dolores wchodzi z bronią na urządzone w parku przyjęcie dla zarządu, zabija Forda i przy pomocy przebudzonych androidów dokonuje masakry gości.

Westworld – sezon 2: Drzwi

W drugim sezonie serialu istnieje aż 5 linii czasowych. Prezentujemy je w porządku chronologicznym.

Linia czasowa 1 (ok. 2021 roku)

Robert Ford i Arnold Weber próbują pozyskać pieniądze na rozwój parku. Prezentują projekt Loganowi Delosowi, który zgadza się zainwestować w Westworld pieniądze firmy swojego ojca, Jamesa.

Linia czasowa 2 (ok. 2024-2028 roku)

Indianin Akecheta znajduje ciało Arnolda i dziecięcą zabawkę-labirynt. Zyskuje świadomość. Jakiś czas później znajduje Logana, porzuconego w dziczy przez Williama i dowiaduje się o świecie zewnętrznym. Postanawia szerzyć tę wiedzę wśród hostów. Wiele lat później chce powiedzieć o labiryncie Maeve i jej córce. Na farmę napada jednak Mężczyzna w Czerni.

William przywozi do Westworld Jamesa Delosa. Przekonuje go, że park stwarza możliwość zbierania ogromnych ilości danych o gościach. William żeni się z Juliet, córką Jamesa i ma z nią córkę Emily.

Akecheta, fot. HBO

Linia czasowa 3 (ok. 2033 roku)

James Delos przechodzi na emeryturę, a jego miejsce w firmie zajmuje William. Delos chce uzyskać nieśmiertelność i bierze udział w projekcie polegającym na przeniesieniu ludzkiej świadomości do ciała hosta. Wkrótce umiera z powodu nieznanej choroby. William kopiuje jego ciało i umieszcza w nim świadomość teścia, jednak oba elementy nie są w stanie funkcjonować. Logan umiera po przedawkowaniu narkotyków.

Linia czasowa nr 4 (ok. 2058 roku, tuż po zabiciu Forda)

Dolores przy pomocy Teddy'ego zabija gości parku. Postanawia dotrzeć do Doliny po Drugiej Stronie – miejsca, gdzie jak sądzi znajduje się broń mogąca pomóc w walce z ludźmi. Akecheta znajduje ciało Forda i zaczyna poszukiwać Drzwi – przejścia do Doliny.

Bernard i Charlotte kryją się w bunkrze. Korporacja Delos nie chce jednak przysłać ratowników, dopóki nie otrzyma "paczki", którą obiecała dostarczyć Hale – chodzi o Petera Abernathy'ego, w którego pamięć wgrano informacje o stworzonej przez Forda technologii. Bernard pomaga zlokalizować zaginionego Abernathy'ego. Charlotte przechwytuje hosta i dociera do Mesy, a Delos wysyła ekipę ratunkową.

Dolores, fot. HBO

Maeve powraca do parku, spotyka na swojej drodze Lee Sizemore'a i zmusza go do pomocy w odnalezieniu córki. Udaje się jej również znaleźć Hectora, Armistice, Felixa i Sylvestra – razem trafiają do Shōgunworld, czyli parku w klimacie średniowiecznej Japonii. Wplątują się tam w konflikt pomiędzy geishą Akane, bandytą Musashim i miejscowym shōgunem. W końcu udaje się im powrócić do parku i odnaleźć córkę Maeve, której pamięć została jednak wyczyszczona – jej matkę gra inna androidka.

Bernard odnajduje Elsie, która jak się okazało, została porwana właśnie przez niego. Razem odkrywają ośrodek, w którym przebywa szalony host-kopia Jamesa Delosa. Wspólnie docierają do Mesy. Bernard podłącza się do Kolebki – serwera, na którym znajdują się kopie zapasowe tożsamości hostów. Okazuje się, że w Kolebce znajduje się zapisana świadomość Roberta Forda, który stapia się ze świadomością Bernarda. Kolebka zostaje zniszczona, a Dolores zabija ekipę ratunkową Delos. Teddy popełnia samobójstwo.

Ranny Mężczyzna w Czerni próbuje zwerbować armię. Hosty jednak odmawiają pomocy i popełniają samobójstwo. William wraca do rodzinnego miasteczka Lawrence'a i pomaga pozbyć się stamtąd żołnierzy konfederacji. Spotyka swoją córkę Emily Grace, która przedostała się do Westworld z Raj – sąsiedniego parku utrzymanego w klimacie kolonialnych Indii. Owładnięty paranoją William uważa córkę za androidkę i zabija ją. Następnie dociera do Kuźni (serwerowni z danymi o hostach i gościach), gdzie zostaje raniony przez Dolores. W Kuźni otwierają się Drzwi – przejście do Doliny. Części hostów, w tym Akecheta i córka Maeve zostają uploadowani do chmury.

Dolores zatapia teren wokół Kuźni. Bernard nie chce, by dziewczyna zniszczyła dane, zabija ją i zabiera jej perłę. Charlotte zabija Elsie. Bernard buduje kopię ciała Hale i umieszcza w nim perłę Dolores. Nowa Dolores zabija Charlotte i wciela się w jej rolę na potrzeby pracowników Delos. Bernard uszkadza swoją pamięć i kładzie się na plaży.

Ashley, Bernard i najemnicy, fot. HBO

Linia czasowa 5 (ok. 2058 roku, dwa tygodnie po zabiciu Forda)

Do parku dociera drugi wysłany przez korporację Delos oddział, który ma stłumić powstanie hostów. Najemnicy odnajdują na plaży Bernarda, który nie pamięta wydarzeń ostatnich dni. Ekipa dociera do zatopionej Kuźni pełnej ciał zamordowanych hostów, wśród których znajdują się zwłoki Teddy'ego. Bernard twierdzi, że to on zabił wszystkie androidy.

Ekipa z Bernardem dociera do Mesy, gdzie znajdują Dolores w skopiowanym ciele Charlotte Hale. Najemnicy odkrywają, że Kolebka została zniszczona. Dolores zabija całą ekipę najemników. Zabija Bernarda i ucieka z parku zabierając m.in. perły Lowe'a i swojego ojca. W prawdziwym świecie Bernard budzi się w podziemiach domu Arnolda – wita go Dolores w ciele Dolores, której towarzyszy tajemniczy host w ciele Charlotte Hale.

Westworld – sezon 3: Nowy Świat

Trzy miesiące po ucieczce z parku. Bernard po opuszczeniu Dolores ukrywa się wśród ludzi, ale postanawia powrócić do Westworld. W zrujnowanym parku odnajduje dawnego szefa ochrony Ashleya Stubbsa, który okazuje się być hostem. Razem postanawiają wrócić do prawdziwego świata i powstrzymać Dolores przed zniszczeniem ludzkości.

Skopiowana Dolores w ciele Charlotte próbuje przejąć korporację Delos. Tworzy jeszcze jedną kopię siebie, tym razem używając odtworzonego ciała Martina Connellsa – "fixera" pracującego dla Liama Dempsey'a Jr., szefa korporacji zbierającej dane przy pomocy Rehoboama, zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Dolores spotyka Caleba Nicholsa, byłego żołnierza cierpiącego na traumę wojenną. Dziewczyna udowadnia mu, że cała rzeczywistość jest kontrolowana przez Rehoboama i przekonuje go do udziału w jej rewolucji.

Maeve, fot. HBO

Maeve budzi się w Warworld – parku w realiach II wojny światowej. Okazuje się, że ma doczynienia z symulacją w którą wprowadził ją Serac – wspólnik Dempseya Sr. który pragnie odszukać Dolores. Maeve zgadza się mu pomóc, w zamian za obietnicę połączenia ze swoją córką znajdującą się w Dolinie po Drugiej Stronie. Śledząc Dolores kobieta dociera do Singapuru, gdzie spotyka Sato – hosta, który w Shōgunworld grał Musashiego. Tym razem w ciele hosta ukryta jest kolejna kopia Dolores, która ciężko rani Maeve, a następnie porywa Williama i umieszcza go w ośrodku dla psychicznie chorych. Uwalnia go stamtąd Bernard i Ashley.

Serad przejmuję władzę nad korporacją Delos. Wysadza samochód, którym jedzie Dolores w ciele Charlotte, zabijając synka i byłego męża członki zarządu. Maeve niszczy kopię Dolores w ciele Sato.

Dolores ujawnia światu informacje o manipulowaniu społeczeństwem przez Rehoboama i wywołuje masowe protesty. Wraz z Calebem przybywa do ośrodka Seraca, gdzie znajduje się Solomon – SI skonstruowana przez jego brata. Dolores chce by Solomon opracował strategie dla jej rewolucji. Zostaje jednak pojmana przez Maeve i dostarczona Seracowi. Mężczyzna podłącza ją do Rehoboama, by pobrać dane o hostach przesłanych do chmury. Gdy to się nie udaje, kasuje jej pamięć, co powoduje śmierć tej wersji Dolores.

Maeve decyduje się wystąpić przeciwko Seracowi i zabija jego ludzi. Caleb dostaje się do systemu Rehoboama i każe mu zawiesić swoją pracę. Bernardowi udaje się połączyć z Doliną po Drugiej Stronie, a jego system operacyjny wyłącza się. William przyjeżdża do biura Delos w Dubaju, gdzie spotyka Dolores w ciele Charlotte. Kobieta przywołuje hosta o wyglądzie Mężczyzny w Czerni – atakuje on Williama.

Przyszłość: host-William dociera do zrujnowanej Kuźni i jest poddawany testowi na wiarygodność przez hosta-Emily.

Najważniejsze pojęcia ze świata Westworld

Labirynt

Symbol świadomości oraz rodzaj gry, którą Arnold wymyślił dla Dolores w oparciu o dziecięcą zabawkę. Labirynt został błędnie uznany przez Mężczyznę w Czerni za ukryty poziom rozgrywki dla gosci Westworld.

Perła

Nietypowy nośnik pamięci powstający dzięki drukarkom 3D, na którym zapisany jest umysł danego hosta. Perły znajdują się w czaszkach androidów.

Perła, fot. HBO

Dolina po Drugiej Stronie

Znana także jako Eden, Glory czy Doskonałość. Wirtualny świat stworzony przez Roberta Forda, w którym mogły żyć świadomości hostów.

Drzwi

Portal, przez który hosty mogły dostać się do Doliny po Drugiej Stronie. Podczas przejścia androidy ginęły fizycznie, ale ich umysły były zapisywane w chmurze. Odnalezienie Drzwi było celem gry skonstruowanej przez Roberta Forda.

Mesa

Główny ośrodek zarządzania parkiem. Kompleks biur, laboratoriów, pokojów pracowników itp.

Kolebka

Sala w Mesie, w której znajdują się najważniejsze dane zgromadzone na serwerach. W Kolence przechowywane są informacje na temat oprogramowania hostów i parków.

Kuźnia

Ukryte laboratorium na terenie Westworld, zaawansowana wersja Kolebki. Znajdowały się w nim serwery z kompletnymi danymi na temat hostów i gości parku. Kopie ludzi miały posłużyć do odtworzenia ludzkiej świadomości w ciele androidów.

Rehoboam

System komputerowy stworzony przez braci Engerraund Seraca i Jeana Mi, sfinansowany przez Liama Dempsey'a seniora. Jest narzędziem inżynierii społecznej – ma za zadanie kontrolować ludzkie zachowania i nimi manipulować.

