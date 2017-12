Weź głęboki oddech z Viktorem!

Jesienno-zimowa słota to czas, kiedy każdy narażony jest na przeziębienia lub inne choroby. Dodatkowo zagrożenie miejskim smogiem, którego stężenie w niektórych rejonach Polski kilka razy przekracza dopuszczalne normy, skłania do zatroszczenia się o nasz układ oddechowy. Stadler Form, szwajcarski producent urządzeń poprawiających jakość powietrza, w tym sezonie proponuje urządzenie, które zminimalizuje skutki niepogody i zanieczyszczenia powietrza i zapewni optymalne warunki w naszych domach – oczyszczacz powietrza Viktor.

Różnica temperatur w trakcie dnia i nocy, jesienne deszcze, zimowe śnieżyce i mrozy, wietrzna pogoda oraz sezon grzewczy, który zwiększa miejski smog, to czynniki, które przez najbliższe miesiące będą wystawiały na próbę nasze zdrowie i odporność. Sezonowa aura sprzyja rozwojowi szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów oraz przebywaniu w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie może dochodzić do przenoszenia się infekcji drogą kropelkową. Stadler Form, producent urządzeń poprawiających jakość powietrza, na sezon jesienno-zimowy poleca oczyszczacz domowego powietrza Viktor, który pomoże ochronić nasze organizmy przed zgubnymi skutkami sezonowych warunków atmosferycznych.

Viktor to zaawansowany oczyszczacz powietrza wyposażony w innowacyjny system oparty na trzech filtrach:

wstępny – zatrzymuje duże cząsteczki, np. włosy, pyłki i kurz; zmywalny, wymienny;

HPP – system filtracji cząstek o wysokim potencjale; zatrzymuje drobny kurz, pyłki, cząstki sadzy, wirusy i zarodniki pleśni; zmywalny;

węglowy – pochłania większość gazów i zapachów z powietrza; pozwoli usunąć nieprzyjemny zapach tytoniu czy zapachy z kuchni; wymienny.

Daje to gwarancję, że po zassaniu i przepuszczeniu powietrza przez oczyszczacz uzyskamy optymalne warunki czystości w pomieszczeniach mieszkalnych. U osób skłonnych do infekcji poprzez zmniejszenie narażenia na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi może zmniejszyć się częstotliwość zachorowań.

Jak mówi lek. med. Magdalena Napora-Grabowska, specjalista alergologii i chorób płuc: „Oczyszczacz powietrza Stadler Form Viktor to zaawansowany oczyszczacz powietrza, zaopatrzony w szereg wyspecjalizowanych filtrów, co daje gwarancję, że po zassaniu i przepuszczeniu powietrza przez urządzenie uzyskamy powietrze w naszym pomieszczeniu wolne od:

małych i dużych cząstek roztoczy,

grzybów, pleśni i ich antygenów

pyłków roślin (np. traw, drzew, chwastów, kwiatów)

sierści i naskórka zwierząt domowych,

drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, wirusy),

dymu tytoniowego i innych zapachów,

innych, chemicznych zanieczyszczeń powietrza.

Poprzez swoją specyfikę Viktor może uchronić nas pośrednio od objawów alergii, u osób zdrowych spadnie ryzyko alergizacji. Ponadto u pacjentów skłonnych do infekcji, poprzez zmniejszenie narażenia na kontakt z drobnodrobnoustrojami chorobotwórczymi, może zmniejszyć częstość zachorowań”.

Viktor posiada pięć zakresów pracy, co daje możliwość wielu zastosowań w ciągu doby, od bardzo cichej do dużej mocy. Posiada też przyciemniane w trybie nocnym kontrolki i dozownik substancji zapachowych, dzięki czemu może rozprowadzać ulubiony zapach. Efektywnie pracuje na powierzchni do 50 mkw.

Dane techniczne

Moc: 10–38 W

Wymiary: 246 x 451 x 246 mm

Waga: 4.9 kg

Poziom hałasu: 32,5–57 dB(A)

Viktora marki Stadler Form można kupić w Polsce za pośrednictwem sklepów Media Markt, Saturn, RTV Euro AGD, Media Expert, Tech4life.pl.

Viktor jest dostępny w kolorze białym i czarnym, sugerowana cena katalogowa: 1399 zł

www.stadler-form.pl