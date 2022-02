Weź udział w grze Marvel x Pandora i wygraj cenne nagrody!

Nie tak dawno temu firma Pandora ogłosiła nawiązanie współpracy z Marvel Cinematic Universe. Obie marki stworzyły wyjątkową kolekcję biżuterii inspirowaną filmowymi adaptacjami komiksów Marvela!

Co znajdzie się w tej specjalnej serii biżuterii? Już teraz możemy kupić srebrną bransoletę, której zapięcie udekorowane jest symbolem Avengers. Dodatkowo mamy możliwość zakupienia charmsów, czyli małych zawieszek, które możemy na niej umieścić. Każdy z nich przedstawia innego członka drużyny, lub jego charakterystyczny atrybut. Znajdziemy wśród nich między innymi małe figurki Hulka, Iron Mana, Czarnej Wdowy oraz Czarnej Pantery, a także niemal ikoniczne już przedmioty, jak młot Mjollnir, którym włada Thor, tarczę Kapitana Ameryki, reaktor łukowy Tony'ego Starka oraz rękawicę Thanosa z umieszczonymi w niej Kamieniami Nieskończoności.

Teraz natomiast producent biżuterii zaprasza nas go wzięcia udziału w specjalnym wirtualnym wyzwaniu. Pandora stworzyła bowiem specjalną grę, w której naszym zadaniem jest zebranie drużyny Avengers oraz udać się na wielopoziomową misję, aby uratować znany wszechświat przed Thanosem, który chce wymazać połowę życie we wszechświecie. Za każdą ukończoną misję zyskujemy szansę na wygranie bransoletki Pandora.

“Przenikanie się dwóch światów było bardzo ekscytujące. Współpracowaliśmy z niesamowitymi projektantami Marvela, aby stworzyć nasze charmsy w prawdziwym świecie. Z największą dokładnością oddają one szczegóły postaci. Ten same projekty przenieśliśmy do świata cyfrowego. To doświadczenie łączy grywalizację z kolekcjonerstwem i opowiadaniem historii - idealne połączenie uniwersum Marvela z Pandorą” - komentuje Joanne Crawford, wiceprezes Owned Digital w Pandora.